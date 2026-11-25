Theo TS. Philipp Rösler, Việt Nam đang có những điều kiện quan trọng để tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ: Trung tâm Tài chính Quốc tế, việc nâng hạng thị trường chứng khoán và cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với các nhà đầu tư toàn cầu. Vì vậy, đây chính là thời điểm để Việt Nam nắm bắt cơ hội và bứt phá.

Sáng ngày 25/11/2026, Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 và Công bố IPO HD Securities (HDBank Global Capital Summit 2026 & HD Securities IPO Launch diễn ra đồng thời tại hai đầu cầu TP.HCM và Hà Nội, quy tụ các nhà đầu tư và chuyên gia tài chính uy tín trong nước và quốc tế.

Tiết mục mở màn sự kiện

Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, Việt Nam đứng trước cơ hội quan trọng từ tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế và hội nhập sâu rộng.

Từ hạ tầng, hàng không, năng lượng đến công nghệ và kinh tế số, nhu cầu vốn dài hạn đang mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư rộng lớn.

Vấn đề không chỉ là thu hút nguồn vốn, mà còn là xây dựng niềm tin, nâng cao chuẩn mực quản trị và chuyển hóa nguồn lực quốc tế thành giá trị thực cho nền kinh tế.

Với tầm nhìn đó, HDBank cùng Tập đoàn Sovico thúc đẩy kết nối giữa các định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp, hướng tới những quan hệ hợp tác chiến lược và bền vững.

Hội nghị hôm nay quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo định chế tài chính, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế, cùng trao đổi về triển vọng dòng vốn toàn cầu và những động lực phát triển mới của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, HD Securities cũng công bố đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng – IPO, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hội nhập thị trường vốn quốc tế.

Các vị khách quý tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội:

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng Ban Pháp chế và Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; TS. Philipp Rösler - Nguyên Phó Thủ tướng Cộng hoà liên bang Đức; Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank; Ông Nguyễn Hà Quỳnh - TGĐ HD Securities.

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh:

AHLĐ, GS, TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch tập đoàn Sovico; Ông Nguyễn Thành Đô - Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank; PGS, TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM (VIFC); Và các lãnh đạo cấp cao của HDBank.

Ngoài ra còn có gần 1000 nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng đại diện các cơ quan báo chí tham dự chương trình.

Các nhà đầu tư quốc tế đến sự kiện

TS. Philipp Rösler: 3 nguyên tắc cốt lõi của một quốc gia thành công

Phát biểu khai mạc sự kiện, TS. Philipp Rösler - Nguyên Phó Thủ tướng Đức, Phó Chủ tịch HDS cho biết, trong giai đoạn khủng hoảng nợ công Eurozone, ông từng đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế của Đức. Trải nghiệm đó đã để lại cho cá nhân ông một bài học sâu sắc, cũng là điều tôi luôn ghi nhớ cho đến hôm nay: Dòng vốn không e ngại rủi ro, nhưng luôn e ngại sự bất định.

Điều đó có nghĩa là, để thu hút đầu tư toàn cầu, trước hết chúng ta phải tạo dựng được sự chắc chắn và niềm tin. Dòng vốn có thể dịch chuyển khắp thế giới và luôn tìm đến nơi có cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên, dòng vốn chỉ thực sự ở lại tại những thị trường có hệ thống quy tắc rõ ràng, minh bạch, nơi các cam kết được thực hiện và những con số được công bố một cách trung thực, đáng tin cậy.

Theo ông, đó cũng chính là lý do chủ đề của hội nghị hôm nay – “Vietnam’s Next Horizon” – mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, hướng tới tốc độ tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026–2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nền kinh tế cần khoảng 1.500 tỷ USD vốn đầu tư. Rõ ràng, thị trường vốn trong nước không thể một mình đáp ứng toàn bộ nhu cầu đó. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, Việt Nam cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa các thị trường vốn trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn toàn cầu.

Trong năm 2026, FTSE Russell cũng đã công bố việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Cùng thời điểm đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, được thành lập vào năm 2025, chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026. Hai dấu mốc này có sự gắn kết và bổ trợ chặt chẽ, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Giờ đây, câu hỏi không còn đơn thuần là có nên đầu tư vào Việt Nam hay không, mà là lựa chọn đối tác nào, cấu trúc đầu tư ra sao và những nguyên tắc, chuẩn mực nào sẽ được áp dụng.

Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chính sách có thể mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn, nhưng khuôn khổ pháp lý và môi trường thực thi trên thực tế mới là yếu tố quyết định dòng vốn có ở lại lâu dài, đồng hành và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam hay không.

Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng, và sau đó là Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum – WEF), Ông đã có cơ hội quan sát nhiều quốc gia trên hành trình phát triển. Và ông nhận thấy những thị trường đạt được tốc độ tăng trưởng vượt trội, nhờ nỗ lực bền bỉ và nền tảng kinh tế vững chắc, đều cần có sự kết nối và đồng hành của dòng vốn quốc tế.

Ngày nay, Việt Nam đã có những điều kiện quan trọng để tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ: Trung tâm Tài chính Quốc tế, việc nâng hạng thị trường chứng khoán và cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với các nhà đầu tư toàn cầu.

Vì vậy, đây chính là thời điểm để Việt Nam nắm bắt cơ hội và bứt phá.

Nguyên Phó thủ tướng Đức phát biểu

Từ kinh nghiệm quan sát các thị trường, Nguyên Phó Thủ tướng Đức cho rằng những quốc gia thành công thường kiên định với ba nguyên tắc cốt lõi.

Thứ nhất, duy trì tính nhất quán và khả năng dự báo trong chính sách. Chính sách cần ổn định, đáng tin cậy và có cơ sở vững chắc. Các nhà đầu tư cần một môi trường mà ở đó họ có thể dự báo những thay đổi, xây dựng kế hoạch dài hạn và an tâm triển khai các quyết định đầu tư.

Thứ hai, chủ động mở cửa và hội nhập. Quá trình mở cửa có thể được triển khai theo từng bước phù hợp, nhưng cần duy trì định hướng nhất quán, không đảo chiều, qua đó tạo điều kiện để thị trường kết nối ngày càng sâu rộng với thế giới.

Thứ ba, luôn tiệm cận và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Điều này cần được thể hiện từ cơ cấu quản trị doanh nghiệp, vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cơ chế kiểm soát và giám sát rõ ràng, cho đến công tác công bố thông tin và báo cáo. Các báo cáo cần được thực hiện minh bạch, đúng thời hạn và kiểm toán độc lập hằng năm.

Nguyên Phó Thủ tướng Đức cho biết thêm, những nguyên tắc này cũng dẫn ông đến đơn vị đăng cai hội nghị hôm nay – HDBank và Tập đoàn Tài chính HDBank.

IPO HD Securities là một bước tiến mới, mở ra những cơ hội mới cho thị trường vốn Việt Nam

Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Philipp Rösler khẳng định, hôm nay là một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hôm nay chúng ta chứng kiến sự kiện IPO của HD Securities. Ông tin rằng đây sẽ là một bước tiến mới, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn góp phần mở ra những cơ hội phát triển mới cho thị trường vốn Việt Nam.

Với vai trò Phó Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ông có cơ hội đồng hành và trực tiếp quan sát hoạt động của HD Securities cũng như các đơn vị trong hệ sinh thái HDBank. Ông tin tưởng rằng các đơn vị luôn hướng tới việc đáp ứng những chuẩn mực quốc tế trong quản trị và vận hành.

Hãy tận dụng thời điểm này để thúc đẩy Việt Nam tiến tới một chân trời mới

Từ diễn đàn hôm nay, Nguyên Phó Thủ tướng Đức cũng mong muốn gửi lời mời tới cộng đồng nhà đầu tư toàn cầu hãy đến Việt Nam, tìm hiểu và đầu tư vào Việt Nam. Đồng thời, ông cũng muốn gửi gắm thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam: hãy chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và không ngừng vươn tới những chuẩn mực tốt nhất của thế giới.

Việt Nam đã có những nền tảng quan trọng: Trung tâm Tài chính Quốc tế, vị thế mới của thị trường chứng khoán và sự sẵn sàng của cộng đồng các nhà đầu tư tài chính quốc tế. Điều chúng ta cần làm lúc này là tiếp tục kiến tạo niềm tin thông qua những thể chế vững mạnh, những định chế uy tín như Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, cùng nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quản trị, hoạt động hiệu quả và vươn tầm quốc tế.

Nếu làm được điều đó, ông hoàn toàn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam cũng như sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

“Với tinh thần đó, hãy cùng tận dụng thời điểm này để thúc đẩy Việt Nam tiến tới một chân trời phát triển mới” - TS. Philipp Rösler kết thúc bài phát biểu.