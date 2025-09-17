Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên Vu Mông Lung

Tối 16/9, phòng làm việc của Vu Mông Lung thay mặt mẹ Vu Mông Lung đăng tải một tuyên bố, trong đó tiết lộ nguyên nhân cái chết của tài tử Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Theo "tâm thư", mẹ Vu khẳng định con trai bà bị tử vong sau khi ngã từ trên cao xuống do uống rượu. Thông tin này được xác nhận qua quá trình điều tra của lực lượng chức năng. Gia đình chấp nhận kết quả đó và đã xử lý xong hậu sự cho người quá cố.

Mẹ Vu Mông Lung khẳng định con trai qua đời ngoài ý muốn.

"Tôi mong mọi người nhìn nhận lý trí về sự cố ngoài ý muốn này, đừng tiếp tục suy đoán. Tôi cũng hy vọng sớm được trở lại cuộc sống bình lặng, mang theo nỗi nhớ con trai cố gắng sống tốt từng ngày. Tôi tin rằng đây cũng là điều mà Mông Lung mong muốn. Cuối cùng, mong Mông Lung được bình an nơi thiên đường. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, giúp đỡ chúng tôi", mẹ Vu chia sẻ.

Vu Mông Lung được xác nhận qua đời ở tuổi 37 vào ngày 11/9. Sự ra đi đột ngột của anh là cú sốc lớn đối với ngành giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù trong tuyên bố đầu tiên, văn phòng làm việc của anh khẳng định cảnh sát loại trừ khả năng có yếu tố hình sự, nhưng nhiều người tin rằng cái chết này có uẩn khúc.

Cư dân mạng loại trừ khả năng tự tử vì Vu Mông Lung mắc chứng sợ độ cao, nên không thể chọn cách nhảy từ cửa sổ tầng cao xuống được. Anh cũng nổi tiếng hiếu thảo, sẽ không bỏ lại người mẹ đơn thân một mình trên cõi đời. Lần cập nhật mạng xã hội của anh là vào 8 ngày trước đó, không có biểu hiện hay dấu hiệu gì của bất ổn tâm lý.

Mạng xã hội còn râm ran tin đồn Vu Mông Lung bị chuốc say tại tiệc rượu, rồi bị ép tuân theo "quy tắc ngầm" để đổi lấy tài nguyên công việc. Người ta cho rằng anh bị ngã xuống lầu trong lúc phản kháng.

Cư dân mạng còn phân tích hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường và nhận thấy có nhiều vết xước, dấu tích lạ trên khung cửa sổ, lưới chắn cửa sổ bị rách nguyên mảng... Họ nghi ngờ Vu Mông Lung cố bám vào cửa sổ trước khi bị rơi xuống đất.

Tranh cãi càng dữ dội hơn khi một blogger tiết lộ danh sách những người có mặt trong buổi tụ tập, gồm: quản lý của Vu Mông Lung, trợ lý, nam diễn viên Cao Thái Vũ (người tuyên bố rút khỏi giới giải trí vào tháng 3), biên kịch Cực Quang Quang và đạo diễn Trình Thanh Tùng. Trong đó, đạo diễn Trình Thanh Tùng được cho là từng xuất hiện trong vụ việc liên quan đến cái chết của nam diễn viên Kiều Nhậm Lương năm xưa.

Ngoài ra, chiếc đồng hồ rolex nhuốm máu được cho là Vu Mông Lung mang theo trên người lúc tử vong cũng bị "soi" giống hệt chiếc đồng hồ của Cực Quang Quang. Động thái xóa ảnh cũ và tắt tính năng bình luận trên mạng xã hội của người này sau đó khiến không ít người tin rằng "có tật giật mình".

Ngược lại, Trình Thanh Tùng liên tiếp đăng bài thanh minh trên Weibo, công khai đoạn chat chứng minh mình không hề có mặt. Ông nhấn mạnh rằng “hoàn toàn không quen biết người trong cuộc”, đồng thời cho biết đã báo cảnh sát xử lý.

Nam diễn viên Cao Thái Vũ vội vã thanh minh không có mặt tại hiện trường và sẵn sàng cung cấp camera giám sát để chứng minh sự trong sạch.

Căn phòng ở Triều Dương, Bắc Kinh, được cho là hiện trường vụ Vu Mông Lung tử vong.

Không chỉ cư dân mạng, nhiều người trong ngành không tin cái chết của Vu Mông Lung là ngoài ý muốn. Họ thậm chí lên tiếng yêu cầu làm rõ sự thật.

Nam diễn viên kiêm nhạc sĩ Trần Hiểu Đông, từng cùng Vu Mông Lung tham gia show tạp kỹ Theo đuổi ánh sáng đi các anh trai (2020), tỏ ra bức xúc vì không ai có mặt tại hiện trường lên tiếng, còn có động thái xóa vội bài đăng trên mạng xã hội.

“Thật đáng buồn! Chẳng lẽ một đôi mắt hay camera giám sát cũng không có hay sao? Mong chờ sự kiểm tra công tâm, cuộc đời này thực sự cần một chút ánh sáng”, anh kêu gọi.

Ông Tôn Đức Vinh, quản lý kỳ cựu trong Cbiz đồng thời người thầy có ơn với Vu Mông Lung, tuyên bố tham gia vào cuộc điều tra để người mà ông xem như con trai được ra đi minh bạch.

Đạo diễn Vương Chiếu Đạt cũng tức giận vì lý do cho cái chết của Vu Mông Lung không rõ ràng. Theo ông, mẹ Vu và công chúng cần một lời giải thích rõ ràng.