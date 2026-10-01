Nguyễn Lộc Tài SN 1985 chuyển khoản 900.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Công Mạnh cùng ở Lâm Đồng: Công an rà soát giao dịch

Ngày 19/10/2026, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ của anh Nguyễn Lộc Tài (SN 1985, trú tại tổ dân phố Đan Kia) về việc chuyển nhầm 900.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã cử cán bộ phối hợp với Công an xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, tiến hành xác minh người nhận số tiền. Qua đó, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là anh Nguyễn Công Mạnh, trú tại xã Xuân Hồng.

Làm việc với cơ quan công an, anh Mạnh cho biết chưa thực hiện hoàn trả ngay do lo ngại nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời muốn tránh việc chuyển tiền lại không đúng người.

Sau khi xác minh, trong ngày 19/10, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp với Công an xã Xuân Hồng hỗ trợ anh Tài đến Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Lạc Dương, hoàn tất thủ tục nhận lại toàn bộ 900.000.000 đồng.

Nhận lại số tiền lớn đã chuyển nhầm, anh Tài bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến cán bộ Công an phường Lang Biang - Đà Lạt vì đã nhanh chóng hỗ trợ giải quyết sự việc.

Công an phường phối hợp với nhân viên ngân hàng hỗ trợ anh Nguyễn Lộc Tài nhận lại số tiền 900.000.000 đồng chuyển nhầm.

Từ vụ việc trên, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và ngân hàng thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch, đặc biệt với những khoản chuyển tiền có giá trị lớn.

Trong trường hợp tài khoản bất ngờ nhận được tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, người dân không nên tự ý rút, sử dụng hoặc chuyển tiếp khoản tiền này. Thay vào đó, cần thông báo cho ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý theo đúng quy định.

Việc cố tình không hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Tùy tính chất, giá trị tài sản và các tình tiết cụ thể, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, trong đó có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, nếu đáp ứng đầy đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)