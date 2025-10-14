Nguyễn Hòa Bình rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Chiều 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) thông tin về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Chu An Thanh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phản ánh nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" do ông Nguyễn Hòa Bình khởi xướng. Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân có chuyên môn về công nghệ blockchain thống nhất góp vốn phát triển dự án "đồng tiền số Antex", với mục tiêu huy động vốn từ các nhà đầu tư để xây dựng đồng tiền số "VNDT" và phần mềm ví điện tử cùng tên. Tổng số vốn góp ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Các đối tượng phát hành 100 tỷ token Antex, trong đó từ tháng 8 đến tháng 11/2021 đã bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Bình sử dụng danh tiếng cá nhân để quảng bá dự án, công bố ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" trị giá 50 triệu USD trong 10 năm nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, dự án không triển khai đúng lộ trình. Thay vào đó, Bình và các cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân, bán quy đổi ra tiền Việt để chiếm đoạt, chia nhau hoặc sử dụng cho các công ty trong hệ sinh thái NextTech không đúng mục đích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, xác định các đối tượng đã rút tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đến nay, Công an TP Hà Nội đã phong tỏa, tạm giữ tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu, chứng từ và thiết bị điện tử. Các đối tượng mới chỉ nộp 3,45 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland, giao cho các cá nhân điều hành và chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, hạ giá trị hợp đồng bán bất động sản nhằm trốn thuế và gây thất thu ngân sách nhà nước.

Từ các tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh:Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự);Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các công ty thành viên trong hệ sinh thái NextTech.

Công an TP Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư bị hại trong vụ việc liên hệ và trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế (382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Điều tra viên Bùi Đức Hiếu, số điện thoại 0983.794.570 để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.