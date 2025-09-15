Nguyên giám đốc ngân hàng về hưu vẫn đóng 271 bộ phim, thù lao vài đồng cũng quý: Cả đời người đều phải tìm việc làm có ý nghĩa, như vậy mới giữ tinh thần và giá trị sống

Từ giám đốc ngân hàng đến diễn viên quần chúng

Câu chuyện 1 nguyên giám đốc ngân hàng sau khi nghỉ hưu bất ngờ chuyển hướng làm diễn viên quần chúng. Ông góp mặt trong phim của đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương, từng diễn cùng với nhiều ngôi sao lớn như Chương Tử Di, Trương Quốc Lập đã gây bão mạng xã hội.

Người được nhắc đến là ông Phó Kỳ. Trước khi bén duyên với điện ảnh, ông đã dành trọn sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, từng giữ chức giám đốc ngân hàng và nhiều vị trí quản lý cấp cao. Dù vậy ông luôn ấp ủ giấc mơ trở thành nhà văn và diễn viên.

Sau khi nghỉ hưu, ông Phó đã không ngần ngại dành thời gian rảnh của mình dành hết vào nghiệp diễn. Nhờ phong thái từng trải và khí chất lãnh động, ông thường xuyên đóng nhân vật có lời thoại và xuất hiện trước ống kính. Ông dần trở thành gương mặt mà khán giả ấn tượng, chứ không đơn thuần là một vai mờ nhạt.

1 vai diễn ông Phó Kỳ (người bên phải) từng đảm nhận.

Theo chia sẻ, ông Phó đã tham gia khoảng 271 bộ phim, với nhiều vai diễn đa dạng như thái y, nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ tâm lý… Con số này khiến nhiều người phải bất ngờ và thán phục nghị lực "theo đuổi giấc mơ" của một người từng có sự nghiệp lẫy lừng.

Ông Phó Kỳ từng chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy mình chưa già đi, thời gian là không đủ, vì thế phải sống thật ý nghĩa."

Sống một cuộc đời mới

Năm 2016 được xem là giai đoạn bận rộn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của ông Phó. Có tuần ông phải ra ngoài ít nhất 3 lần, thậm chí liên tục đi quay, cả tuần không về nhà. Điều này khiến vợ ông lo lắng và xót xa, bởi ông tuổi tác đã cao, sức khỏe và thể lực không còn như trước.

Con đường từ một lãnh đạo cấp cao thành diễn viên quần chúng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ông Phó kể, có lần đoàn diễn phải quay từ 7 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm. Buổi sáng có xe đón, nhưng tối khuya lại không được đưa về, buộc cả nhóm phải tự tìm cách bắt xe, suýt lỡ chuyến cuối. Đáng nói, tiền thù lao 200 NDT (khoảng 740.000 đồng) vẫn chưa được trả, người quản lý diễn viên quần chúng lại lớn tiếng quát: "Muốn lấy tiền thì xếp hàng!". Ông cùng hơn trăm người phải chen chúc trong khung cảnh ồn ào để chờ nhận tiền.

Trong khoảnh khắc đó, ông Phó không khỏi chạnh lòng nghĩ: từng là giám đốc ngân hàng với mức lương hàng trăm nghìn tệ mỗi năm, nay làm việc cả ngày chỉ để nhận 200 NDT và còn phải chịu cảnh bức bối.

Dẫu vậy, ông Phó không bỏ cuộc, trái lại dần thích nghi và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với phim trường.

Vai diễn Thái y

Không chỉ làm diễn viên quần chúng, ông Phó còn bắt đầu nghiệp viết lách. Đến nay, ông đã xuất bản 2 bộ tiểu thuyết dài và hàng chục truyện ngắn, tất cả đều là sự chắt lọc từ kinh nghiệm và trải nghiệm sống của mình. Ông đưa lĩnh vực tài chính – vốn khô khan, ít người tiếp cận, trở nên gần gũi hơn với độc giả.

Tuy nhiên, những năm gần đây, ông Phó giảm dần tần suất tham gia đóng phim và chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội. Tại đây, ông chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp tích lũy trong suốt cuộc đời làm việc của mình, thu hút được nhiều sự quan tâm. Nhiều người theo dõi cho rằng những trải nghiệm của ông có giá trị thực tiễn và hữu ích.

Người luôn sống để cống hiến

Theo chia sẻ, những thành tựu mà ông Phó đạt được chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mình. Cha của ông là một kỹ sư cao cấp, cả đời luôn bận rộn và cống hiến hết cho công việc. Khi về hưu, do khó chấp nhận việc mình không còn được xã hội cần đến, tâm trạng và tinh thần của cha ông thay đổi nhiều, ảnh hưởng không nhỏ tới gia đình. Chính từ đó, ông Phó nhận ra, con người cả đời đều phải tìm việc gì đó có ý nghĩa để làm, như vậy mới giữ tinh thần và giá trị sống.

Với ông, quãng đời sau khi rời công việc ngân hàng không hề thừa thãi. Trái lại, những gì ông đã và đang làm – từ đóng phim, viết văn cho đến chia sẻ kinh nghiệm sống, đều có giá trị thiết thực, thậm chí truyền cảm hứng cho lớp trẻ.

Đời người hữu hạn, nhưng cách sống, cách chọn để sử dụng thời gian lại là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Như ông Phó – một người luôn tìm cách khẳng định và thực hiện giá trị của bản thân, xứng đáng nhận được sự trân trọng và khâm phục.

Theo QQ