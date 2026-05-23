Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard.

“Rất tiếc, tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30/6/2026”, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard viết trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump.

“Chồng tôi, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp. Hiện tại, tôi phải tạm ngừng công tác công vụ để ở bên cạnh ông ấy, và hoàn toàn ủng hộ ông trong cuộc chiến này”, bà viết trong thư.

Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng, Gabbard sẽ được thay thế bởi Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia hiện tại là Aaron Lukas.

"Tulsi Gabbard đã làm một công việc tuyệt vời, và chúng ta sẽ nhớ bà ấy", tổng thống nói thêm.

Gabbard, một cựu thành viên đảng Dân chủ, đã rời bỏ đảng, lên án các lãnh đạo của đảng là "những kẻ hiếu chiến theo chủ nghĩa tinh hoa" và những kẻ phân biệt chủng tộc chống người da trắng vào năm 2022.

Gabbard ủng hộ Tổng thống Trump vào năm 2024, tuyên bố chỉ có ông ấy mới có thể "đưa chúng ta trở lại từ bờ vực chiến tranh".

Trước khi ủng hộ ông Trump, Gabbard là người phản đối mạnh mẽ chiến tranh với Iran và liên tục chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Chưa đầy hai tuần trước khi tin tức về việc bà từ chức được công bố, Gabbard đã nói với tờ New York Post rằng, bà đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ trên toàn thế giới, trong đó hơn 40 phòng thí nghiệm ở Ukraine.

Gabbard cho biết, nhóm của bà sẽ xác định xem các phòng thí nghiệm này có tham gia vào "nghiên cứu tăng cường chức năng nguy hiểm" hay không - tức là sửa đổi virus để làm cho chúng nguy hiểm hơn hoặc dễ lây lan hơn.