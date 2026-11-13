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Nguyên do EU không thể có tiếng nói chung về vấn đề Ukraine?

Hoàng Vân
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Nhà phân tích chính trị mang hai quốc tịch Pháp-Nga, Xavier Moreau mới đây đã nêu nguyên do EU không thể có tiếng nói chung về vấn đề Ukraine.

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Nhà phân tích chính trị mang hai quốc tịch Pháp-Nga, Xavier Moreau.

“EU đang làm suy yếu các quốc gia thành viên như Đức, Pháp, Ý”, ông Moreau nói, đồng thời lập luận cấu trúc ngoại giao của khối đã khiến các thành viên có ảnh hưởng nhất không thể đóng vai trò chủ đạo trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Nga.

Ông đặt câu hỏi về người nào có thể đại diện một cách đáng tin cậy cho EU trong các cuộc đàm phán với Nga, đồng thời bác bỏ bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của khối, vì cho rằng bà không phải là ứng cử viên phù hợp.

“Bà Kallas không nổi tiếng là một nhà ngoại giao khéo léo, vì vậy người Nga sẽ không bao giờ chấp nhận”, ông Moreau nói và đưa ra nhận định bất kỳ đại diện nào của châu Âu nên đến từ Đức, Pháp hoặc Ý.

Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị này lập luận, cấu trúc ngoại giao quốc gia và siêu quốc gia chồng chéo của EU đã tạo ra sự nhầm lẫn về việc ai thực sự đại diện cho châu Âu.

“Ai chịu trách nhiệm về ngoại giao trong EU? Brussels, Paris, Đức hay Ý?”, ông đặt câu hỏi.

Ông Moreau cũng chỉ ra những quan điểm khác biệt rõ rệt giữa 3 nền kinh tế lớn nhất của khối: Pháp đã cạn kiệt khả năng tài chính để hỗ trợ Ukraine, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ, bất chấp những khó khăn ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Ý đang tìm cách tách mình khỏi cuộc xung đột, nhưng cuối cùng vẫn sẽ làm theo sự dẫn dắt của Mỹ.

Nhà phân tích chính trị này cũng đề cập đến những bất đồng giữa Đức và các nước Đông Âu, gồm: Bulgaria, Cộng hòa Séc và Romania, mà ông lưu ý là ngày càng không muốn tài trợ cho Ukraine.

"Vì vậy, việc có một tiếng nói chung ở châu Âu là điều không thể", ông Moreau kết luận.


Những bình luận này của ông Moreau được đưa ra sau 2 ngày đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi kết thúc vào ngày 11/11, đánh dấu cuộc gặp 3 bên chính thức đầu tiên kể từ tháng Hai.

Đại diện châu Âu bị loại trừ khỏi các cuộc đàm phán, mặc dù họ đã có những cuộc thảo luận riêng với giới chức Mỹ và Ukraine vào ngày 10/11.

Nga đã đặt câu hỏi về khả năng đóng góp của châu Âu vào tiến trình hòa bình, cáo buộc các chính phủ EU làm suy yếu những thỏa thuận trước đó, và kéo dài xung đột thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí.

Theo RT
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