Nguy kịch vì ngáp quá mạnh, người phụ nữ thoát chết nhưng bị liệt

Hayley Black (36 tuổi, sống ở Milton Keynes, Buckinghamshire, Anh) là nhân viên tổng đài điện thoại khẩn cấp. Một buổi sáng tháng 5/2016, cô thức dậy để lấy bình sữa cho con gái mới sinh và tai họa xảy ra ngay sau đó.

"Người ta nói ngáp dễ lây lan, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, nhìn sang và thấy con gái đang ngáp. Theo bản năng, tôi ngáp và vươn vai để đứng dậy pha sữa cho con bé. Tôi cảm thấy một luồng điện giật tức thì chạy dọc nửa người và tôi giật mình bật dậy. Cánh tay tôi ‘bị kẹt trong không khí’ và tôi cảm giác như có tia lửa điện, cảm giác như bị co giật chạy dọc nửa người. Tôi biết ngay là có chuyện gì đó rất không ổn nên nói với chồng: ‘Anh cần gọi xe cấp cứu; cổ em bị gì đó’.

Anh ấy nói: ‘Giờ là 5 giờ sáng rồi, em không làm gì cả, em ổn mà’. Tôi nói: ‘Có chuyện gì đó rất nghiêm trọng’ và anh ấy pha sữa cho con rồi gọi xe cấp cứu”. Tôi nhớ quãng đường đến bệnh viện đau đớn khủng khiếp, mỗi cú xóc trên đường đều khiến cột sống của cô như bị xé toạc ra" , cô kể.

Tệ hơn nữa, các xét nghiệm, chụp chiếu ban đầu không phát hiện vấn đề gì. Bệnh nhân la hét trong đau đớn suốt đêm, thậm chí còn tự đập đầu để cố gắng thoát khỏi cơn đau.

Sự cố xảy ra khi Hayley mới sinh con gái.

Sau cả loạt xét nghiệm, các bác sĩ xác nhận rằng áp lực đột ngột từ việc ngáp khiến đốt sống cổ thứ 6 và thứ 7 (C6 và C7) của cô "chĩa về phía trước vào cột sống" do lực ngáp, gây ra sự chèn ép nghiêm trọng. Lúc đó, nửa người bên phải của Hayley bị liệt hoàn toàn, bác sĩ phẫu thuật thậm chí còn nói với mẹ bệnh nhân rằng tỷ lệ sống sót chỉ là 50%. Vấn đề không phải là liệu cô có thể đi lại nữa hay không mà là liệu cô có sống sót sau ca phẫu thuật hay không.

Cuối cùng, Hayley được phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ loại bỏ đĩa đệm bị tổn thương và cố định cột sống cổ của cô bằng một tấm kim loại. Ca mổ để lạivết sẹo trên khí quản.

Khi tỉnh dậy, Hayley kinh ngạc khi thấy mình đã phục hồi chức năng một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, cô phải tập đi trở lại và ngồi xe lăn trong thời gian dài. Quá trình hồi phục vừa khó khăn về thể chất vừa mệt mỏi về mặt tinh thần.

Tai nạn này đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của gia đình Hayley. Người phụ nữ nói rằng chồng cô đã trở thành “ông bố đơn thân” chỉ sau một đêm do phải một mình chăm sóc con cái; gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Cô không thể làm việc hay chăm con.

Cô phải dùng thuốc điều trị tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Mặc dù được cứu sống nhờ ca phẫu thuật nhưng những tổn thương không thể phục hồi hoàn toàn. Hiện tại, cựu nhân viên trực tổng đài cấp cứu phải dùng thuốc điều trị tổn thương thần kinh vĩnh viễn, nếu không sẽ bị điện giật ở cột sống và đầu với mỗi bước đi.

Hayley cho biết chấn thương này gây ra chứng đau cơ xơ hóa, đau mãn tính và mệt mỏi. Cô thường xuyên bị đau nhói ở tay, cổ và đầu, và cơn đau có thể kéo dài nhiều ngày nếu gắng sức quá mức. Cô không thể chạy bộ cùng các con hoặc tham gia các lớp tập thể dục; và mỗi khi cố gắng quay lại làm việc, cô lại bị buộc thôi việc vì nghỉ ốm kéo dài.

Trải nghiệm năm 2016 gây ám ảnh đến mức Hayley luôn cố gắng kiềm chế bất kỳ cơn ngáp nào. "Tôi không thể ngáp mà không hoảng loạn”, cô nói.

(Nguồn: Daily Mail, The Sun)