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Nguy cơ siêu bão xuất hiện: Bão Mekkhala mạnh cấp cuồng phong, gió giật tới 190km/h, đạt đỉnh ngay ngày mai

Chi Chi
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Cơ quan chức năng Philippines khuyến cáo các tàu thuyền nhỏ, bao gồm tất cả các loại thuyền gỗ có động cơ, được khuyến cáo không nên ra khơi.

Ngày 22/6, Cục thời tiết Philippines cho biết bão Mekkhala (tên địa phương tại Philippines là Francisco) đã tăng cường mạnh mẽ, hiện có sức gió duy trì tối đa 155 km/giờ gần tâm bão và gió giật lên tới 190 km/giờ.

Trong bản tin lúc 11 giờ sáng, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết cơn bão được xác định vị trí cuối cùng cách thành phố Tuguegarao, Cagayan 620 km về phía đông, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 km/giờ.

Ảnh vệ tinh bão bão Mekkhala ngày 21/6

Gió mạnh sẽ xảy ra tại các khu vực đang áp dụng tín hiệu cảnh báo số 1: Batanes, phần phía đông bắc của Cagayan (Gonzaga, Santa Ana) bao gồm cả phần phía đông của Quần đảo Babuyan (Đảo Babuyan, Đảo Didicas, Đảo Camiguin).

Gió mùa tây nam và vùng ngoại vi của bão Francisco sẽ gây ra gió giật mạnh đến cấp gió bão trên khắp La Union, Pangasinan, Vùng 4-A (Calabarzon), Marinduque, Romblon, Masbate, hầu hết khu vực Visayas, Bán đảo Zamboanga, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Quần đảo Dinagat, Davao Occidental và Davao Oriental.

Batanes và Cagayan sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Francisco.

Trong khi đó, biển động có thể xảy ra ở các vùng biển phía đông của Quần đảo Babuyan, đất liền Cagayan, Batanes, Isabela và phía bắc Aurora.

Các tàu thuyền nhỏ, bao gồm tất cả các loại thuyền gỗ có động cơ, được khuyến cáo không nên ra khơi.

PAGASA dự báo bão Francisco sẽ còn tăng cường hơn nữa và đạt đỉnh điểm vào thứ Ba (23/6).

Khả năng bão Francisco đạt cấp siêu bão cũng không bị loại trừ.

PAGASA cho biết bão Francisco sẽ vẫn duy trì ở xa đất liền, nhưng quỹ đạo của cơn bão vẫn có khả năng dịch chuyển nhẹ về phía tây.

Nguồn: PNA

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