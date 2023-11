Nguy cơ nạn đói và dịch bệnh lan rộng ở Gaza do giao tranh

Về nguy cơ nạn đói tại Gaza, Cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Tzachi Hanegbi hôm qua cho biết để đáp lại lời đề nghị đặc biệt của Mỹ, nội các Israel đã nhất trí với một đề nghị đặc biệt của Mỹ về việc cung cấp 2 xe chở nhiên liệu mỗi ngày cho Gaza để vận hành các cơ sở xử lý nước thải.

Gaza bị tấn công. Ảnh: Middle East Eye.

Quyết định này cũng là nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh việc cho phép 2 xe chở dầu diesel vào Gaza mỗi ngày, Israel cũng đồng thời tuyên bố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống lực lượng Hamas, với nhiều máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào những địa điểm của nhóm này ở Gaza.



Phát biểu trước báo giới, ông Tzachi Hanegbi nhấn mạnh: "Trong nhiều tuần, chúng tôi đã phải đối mặt với áp lực quốc tế to lớn để đạt được lệnh ngừng bắn và tạm dừng nhân đạo. Và Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh, trong các cuộc trò chuyện với Tổng thống Biden và với tất cả các nhà lãnh đạo khác, ngừng bắn và tạm dừng nhân đạo là không thể khi các con tin chưa được trả tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta đang ở ngày chiến đấu thứ 42, và chúng ta không đồng ý ra lệnh cho binh sĩ dừng bước tiến để đạt được mục tiêu, dù chỉ một phút".

Tuyên bố trên của Israel cho thấy, chiến sự sẽ vẫn còn ác liệt tại vùng đất Gaza vốn không yên bình này và việc cho phép nhỏ giọt nhiên liệu được vào dải Gaza không thể đáp ứng đủ nhu cầu của hàng triệu người dân đang bị vây hãm của chiến tranh. Trong khi nhiên liệu là yếu tố vô cùng quan trọng để vận hành các hoạt động khác từ cung cấp nước sạch, điện, các cửa hàng bán bánh, y tế và nhiều nhu cầu thiết yếu khác.

Phát biểu trước báo giới hôm qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine Richard Peeperkorn nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh. Tình trạng quá tải tại các nơi trú ẩn, trong các nhà kho của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo và tất cả các nơi trú ẩn tạm bợ, thiếu nước và vệ sinh. Chúng tôi đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, hơn 44.000 trường hợp tiêu chảy, 808 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. bệnh thủy đậu, và hơn 14.200 trường hợp phát ban trên da, ghẻ và chấy rận cũng như viêm gan A và B.”

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc hiện cho biết khoảng 813.000 người Palestine hiện đang tạm trú tại ít nhất 154 nơi trú ẩn do cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, điều hành. Trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu và nguy cơ xảy ra lũ lụt cũng làm gia tăng lo ngại rằng hệ thống thoát nước của khu dân cư đông đúc bị quá tải và dịch bệnh sẽ lây lan. Việc thiếu nhiên liệu đã buộc các trạm bơm nước thải và nhà máy khử muối phải đóng cửa, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và bùng phát dịch bệnh.