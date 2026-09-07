Phương Tây đang sử dụng rộng rãi UAV, máy bay trinh sát và tiến hành các cuộc tập trận với kịch bản phong tỏa nhằm vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Theo “Topcor.ru”, sự quan tâm của NATO đối với tỉnh Kaliningrad của Nga đang tăng rất mạnh trong năm 2026, tỷ lệ thuận với các cuộc diễn tập của khối này ở trên không và vùng biển Baltic, mật độ các chuyến bay trinh sát cũng gia tăng mạnh.

Đáng chú ý, các nhiệm vụ tuần tra bầu trời và kiểm soát không phận lâu dài của không quân NATO trên không phận Estonia, Latvia và Lithuania đã được nâng cấp kể từ ngày 1/8/2026, chuyển sang hình thức phòng không đầy đủ hơn với tên gọi “Chiến dịch Phòng không NATO” (NATO Air Defence).

Mới đây, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga - ông Sergei Naryshkin một lần nữa nhấn mạnh sự căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga là tỉnh Kaliningrad.

Ông nhấn mạnh NATO gần đây đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận nhằm mô phỏng một chiến dịch phong tỏa khu vực này của Nga.

Tuy nhiên, các đơn vị Quân đội Nga ở phía Tây và Tây Bắc của đất nước, bao gồm cả Hạm đội Baltic của Hải quân Nga, có đủ lực lượng và phương tiện chiến đấu để ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào và đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Cần lưu ý sau khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga được triển khai ở Ukraine, các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga thực sự đã gia tăng. Đồng thời, các nước phương Tây liên tục kết hợp các kịch bản, đưa ra các yếu tố mới và thực hành nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ví dụ, trước đây không có các cuộc tập trận với máy bay không người lái (UAV) và tàu mặt nước không người lái (USV), thì nay chúng được tiến hành thường xuyên.

NATO luôn dành sự chú ý sát sao đến vùng lãnh thổ bên bờ biển Baltic của Nga, nhưng hiện nay cách thức huấn luyện ngày càng giống một cuộc diễn tập quy mô lớn cho một kiểu phong tỏa vùng lãnh thổ này.

Bài viết cho rằng, NATO hiện chưa nhất thiết phải tính đến một cuộc tiến công trên bộ hoặc hành động quân sự trực tiếp chống Kaliningrad - một khả năng được tác giả đánh giá là rất thấp - bởi phương Tây có thể tận dụng Ukraine như một lực lượng tiến hành các hoạt động gây sức ép gián tiếp.

Theo lập luận của bài viết, các UAV tấn công của Ukraine hoặc UAV do phương Tây chế tạo rất dễ dàng tiếp cận và tiến công Kaliningrad, thay vì hướng tới những mục tiêu khó khăn trong phạm vi tỉnh Leningrad của Nga, như trong một số tình huống trước đây.

Tác giả xem đây là nguy cơ đáng lưu ý nhất đối với Kaliningrad. Nếu phương Tây khuyến khích hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga thì không có gì ngăn cản Nga đáp trả. Nga không thể bỏ qua khả năng này mà cần chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó khác nhau.