Nguồn cung từ Trung Đông bị hạn chế: Việt Nam đang có những nhà cung cấp gas nào?

Các diễn biến tại Trung Đông đang tác động trực tiếp tới nguồn cung năng lượng toàn cầu, trong đó có thị trường năng lượng Việt Nam. Mới đây, Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí – PVGas Trading thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam đã phát thông báo gửi khách hàng khu vực phía Nam về việc giảm tiến độ giao hàng LPG nhập khẩu do nguồn cung quốc tế bị gián đoạn vì sự cố kỹ thuật và xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông. Đây là tình huống bất khả kháng mà doanh nghiệp cho biết “ngoài khả năng kiểm soát”.

Theo thông tin PVGas Trading gửi khách hàng, sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (thuộc Saudi Aramco) đã khiến việc giao các hợp đồng khí hóa lỏng (LPG propane và butane) bị gián đoạn, buộc toàn bộ các lô hàng dự kiến đến kho LPG lạnh Thị Vải và Diêm Điền từ ngày 10/3 phải tạm dừng.

Đồng thời, căng thẳng vũ trang tại Trung Đông đã làm gián đoạn hành trình của các tàu VLGC chở khí đông lạnh qua Eo biển Hormuz, trong đó có ít nhất hai tàu bị trúng tên lửa khi vận chuyển qua khu vực này. Các nhà sản xuất khí hóa lỏng cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột, làm phát sinh nhiều hư hại tại cơ sở sản xuất.

PVGas Trading cho biết ngoài việc giảm tiến độ giao hàng đến ngày 10/3, hiện tại doanh nghiệp chưa có khả năng thu xếp nguồn hàng nhập khẩu thay thế cho các đơn vị khách hàng sau thời điểm này. Đơn vị đang làm việc với các đối tác nhằm tìm nguồn hàng thay thế trong thời gian sớm nhất với chi phí phát sinh hợp lý nhất. Tuy nhiên, thị trường LPG tại khu vực Đông Á đang khan hiếm nguồn cung, khiến tình hình phức tạp hơn.

LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) là sản phẩm khí quan trọng không chỉ trong công nghiệp mà còn trong tiêu dùng và sản xuất điện – nhiệt, do đó việc gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng tới một số ngành sản xuất tại phía Nam, đặc biệt ở các khu công nghiệp và ngành sản xuất công nghiệp sử dụng LPG làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu trung tâm. PVGas Trading đánh giá tình huống này là bất khả kháng và buộc phải điều chỉnh kế hoạch giao hàng trong ngắn hạn để bảo đảm an toàn và hợp đồng đối với khách hàng.

Các nguồn cung khí của Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính chung trong cả năm 2025, cả nước nhập khẩu trên 3,63 triệu tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá trên 2,15 tỷ USD, giá trung bình đạt 593,16 USD/tấn, tăng 16,61% về lượng, tăng 5,42 % kim ngạch nhưng giảm 9,6% về giá so với cả năm 2024.

Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng nhiều nhất từ 3 thị trường: Malaysia, Trung Quốc và Qatar. Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 562.947 tấn khí đốt hóa lỏng từ thị trường Malaysia, tương đương gần 363,55 triệu USD, giá 645,79 USD/tấn, tăng 71,05% về lượng, tăng 63,06% về kim ngạch nhưng giảm 4,67% về giá so với cả năm 2024; chiếm 15,51% trong tổng lượng và chiếm 16,88% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng lớn thứ 2 của Việt Nam, trong cả năm 2025 nhập khẩu 305.632 tấn khí đốt hóa lỏng từ thị trường Trung Quốc, tương đương trên 199,22 triệu USD, giá nhập khẩu 651,82 USD/tấn, tăng 1,41% về lượng, nhưng giảm 8,53% về kim ngạch và giảm 9,8% về giá so với cả năm 2024, chiếm 8,42% trong tổng lượng và chiếm 9,25% trong tổng kim ngạch.

Tiếp theo là Qatar, cả năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 283.336 tấn khí đốt hóa lỏng từ thị trường này trị giá gần 175,01 triệu USD, giá 617,66 USD/tấn, giảm mạnh 54,29% về lượng, giảm 54,53% về kim ngạch và giảm nhẹ 0,52% về giá so với cả năm 2024; chiếm 7,8% trong tổng lượng và chiếm 8,13% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.

Đáng chú ý, khí đốt hóa lỏng nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc trong cả năm 2025 tiếp tục tăng rất mạnh so với cả năm 2024, tăng 68,48% về lượng, tăng 50,78% về kim ngạch, mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, chiếm 1,44% trong tổng lượng và chiếm 1,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước, đạt 52.312 tấn, tương đương gần 34,42 triệu USD.

Ngược lại, nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường Thái Lan tiếp tục sụt giảm rất mạnh 94,43% về lượng và giảm 94,29% kim ngạch so với cả năm 2024, chỉ đạt 1.737 tấn, tương đương 1,27 triệu USD, chiếm 0,05% trong tổng lượng và chiếm 0,06% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường Saudi Arabia cũng sụt giảm rất mạnh 52,89% về lượng và giảm 60,16% kim ngạch so với cả năm 2024, đạt 189.005 tấn, tương đương 105,21 triệu USD, chiếm 5,21% trong tổng lượng và chiếm 4,89% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.