Lô khí dầu mỏ hóa lỏng bị kẹt ở Trung Đông, PVGas Trading phát văn bản khẩn

Trong văn bản khẩn gửi tới khách hàng khu vực miền Nam ngày 2/3, PVGas Trading thông báo về tình huống bất khả kháng phát sinh từ phía nhà cung cấp quốc tế.

Nguyên nhân được xác định là sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah của Saudi Aramco hôm 23/2, làm gián đoạn cung cấp các lô Propane và Butane đã ký kết.

PVGas Trading cho biết, xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông đang làm phức tạp hành trình vận chuyển LPG lạnh qua Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối nguồn cung đến châu Á. Đến 15h ngày 2/3, ít nhất hai tàu VLCC (loại rất lớn) đã bị trúng tên lửa khi di chuyển qua khu vực này, làm gián đoạn nghiêm trọng kế hoạch vận tải và an toàn hàng hải.

Do sự cố hạ tầng sản xuất và rủi ro an toàn trong vận tải biển, toàn bộ tàu VLCC chở LPG lạnh từ Trung Đông dự kiến giao từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2026 chưa có kế hoạch tới PVGas Trading. Điều này khiến toàn bộ lô LPG dự kiến về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền từ 10/3 bị tạm dừng, buộc PVGas Trading giảm tiến độ giao hàng và chưa thể sắp xếp nguồn hàng bổ sung.

Để khắc phục, PVGas Trading cho biết, đang nhanh chóng liên hệ với đối tác để thu xếp các nguồn hàng thay thế bổ sung trong thời gian sớm nhất với chi phí phát sinh hợp lý nhất, mặc dù với tình huống hiện tại là rất khó khăn (toàn bộ thị trường Đông Á đang khan hàng, thậm chí Thái Lan đã kích hoạt tình huống khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu).

PVGas trading cho biết tiến độ giao LPG trong tháng 3 bị ảnh hưởng do gián đoạn nguồn cung.

Trước mắt, PVGas Trading đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án tiêu thụ hàng, hoặc chủ động thu xếp các nguồn hàng thay thế khác trước khi hai bên có các giải pháp khả thi tiếp theo. Ngoài ra, phía công ty sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để thông báo đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Với Việt Nam, LPG vẫn là một cấu phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng tiêu dùng dân dụng và công nghiệp nhẹ. LPG hiện được sử dụng chủ yếu cho mục đích dân dụng, đặc biệt là làm nhiên liệu nấu ăn trong các hộ gia đình, nhà hàng và bếp công nghiệp. Bên cạnh đó, LPG còn được dùng trong một số ngành công nghiệp nhẹ để gia nhiệt, sấy, nung và làm nhiên liệu cho thiết bị sản xuất. Một phần nhỏ LPG được sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông (autogas), tuy nhiên quy mô còn hạn chế.

Nhu cầu tiêu thụ hằng năm dao động 2,3 - 2,5 triệu tấn, trong đó nguồn cung nội địa (từ các nhà máy lọc dầu và xử lý khí) chỉ đáp ứng khoảng 55-60%. Phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Đông và một số thị trường châu Á.

Trong những năm gần đây, thị trường LPG trong nước tương đối ổn định nhờ cơ chế điều chỉnh giá theo tháng bám sát giá hợp đồng chuẩn khu vực. Tuy nhiên, đặc điểm phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu khiến thị trường nhạy cảm trước các biến động địa chính trị. Chỉ cần một điểm nghẽn tại khâu sản xuất hoặc vận tải quốc tế, chuỗi cung ứng trong nước lập tức chịu áp lực.