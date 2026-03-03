Căng thẳng Trung Đông: Một nước Đông Nam Á tuyên bố dừng xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu mỏ

Trước diễn biến leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn các tuyến vận tải chiến lược, Thái Lan đã ban hành lệnh tạm dừng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước. Thông tin này được các cơ quan truyền thông Thái Lan và các hãng tin quốc tế xác nhận, nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Theo The Nation Thailand, chính phủ Thái Lan đã cấm xuất khẩu toàn bộ sản phẩm dầu mỏ có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời tăng cường giám sát tình hình nguồn cung và dự trữ nhiên liệu quốc gia. Quyết định được đưa ra khi xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn vận chuyển qua các tuyến hàng hải trọng yếu như Eo biển Hormuz – khu vực trung chuyển phần lớn nguồn cung dầu thô toàn cầu. Truyền thông Thái Lan cho biết động thái này nhằm đảm bảo an ninh năng lượng nội địa và hạn chế rủi ro thiếu hụt nhiên liệu trong trường hợp khủng hoảng kéo dài.

Các nguồn tin thị trường quốc tế cũng ghi nhận bước đi tương tự. S&P Global đưa tin Bộ Năng lượng Thái Lan đã đình chỉ xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ, đồng thời siết chặt theo dõi tình hình cung ứng để bảo vệ mức dự trữ chiến lược của quốc gia. Argus Media mô tả đây là phản ứng trực tiếp trước nguy cơ gián đoạn vận tải và biến động giá dầu do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Cũng các nguồn tin trên cho biết đề cập đến “oil” và “petroleum products” – tức dầu thô và các sản phẩm tinh chế như xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay.

Truyền thông Thái Lan cho biết nước này đã kích hoạt cơ chế giám sát khẩn cấp, thường được gọi là “war room”, để theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng quốc tế. Thái Lan cũng được cho là duy trì mức dự trữ nhiên liệu chiến lược đủ dùng trong khoảng 60 ngày, qua đó tạo dư địa ứng phó trong trường hợp nguồn cung quốc tế bị gián đoạn.

Trong bối cảnh Thái Lan là quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng, việc hạn chế xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ là biện pháp nhằm tránh suy giảm nguồn cung nội địa khi thị trường toàn cầu đối mặt với cú sốc. Nếu xung đột tiếp diễn và giá dầu tiếp tục biến động mạnh, chính sách ưu tiên thị trường trong nước có thể giúp giảm áp lực lạm phát và ổn định giá nhiên liệu nội địa.

Diễn biến tại Thái Lan phản ánh xu hướng rộng hơn ở châu Á, nơi các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu dầu đang tăng cường rà soát an ninh năng lượng trước rủi ro địa chính trị. Trong khi thị trường dầu thế giới vẫn chịu tác động bởi những thông tin về gián đoạn vận tải và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông, các biện pháp phòng ngừa như của Thái Lan được xem là bước đi nhằm giảm thiểu tác động lan truyền đến nền kinh tế trong nước.

Tình hình giá dầu thế giới sáng 3/3 phản ánh rõ ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Dữ liệu cập nhật từ Xinhua dựa trên London Stock Exchange Group cho thấy giá dầu Brent giao dịch quanh 78,77 USD/thùng và WTI ở mức khoảng 71,90 USD/thùng vào buổi sáng theo giờ quốc tế. Đây là mức giá duy trì cao so với trung bình đầu năm, phản ánh lo ngại gián đoạn nguồn cung từ khu vực sản xuất chủ chốt.

Các báo cáo khác cũng xác nhận xu hướng tăng này. Reuters cho biết tại phiên chốt ngày 2/3, Brent tăng gần 6,7% lên khoảng 77,7 USD/thùng, trong khi WTI tăng khoảng 6,3% lên hơn 71 USD/thùng so với phiên trước đó.

Biến động này được thị trường đánh giá là đáng kể trong ngắn hạn. Theo nhiều nhà phân tích, nếu xung đột kéo dài và nguồn cung tiếp tục bị đe dọa, dầu Brent có thể tiến gần hoặc vượt mốc 100 USD/thùng, thậm chí có dự báo cực đoan còn cho rằng giá có thể lên tới 120–150 USD/thùng trong trường hợp tình hình leo thang.