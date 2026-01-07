Nguồn cung dầu từ Venezuela trở nên bất định, Trung Quốc chuyển hướng sang quốc gia Đông Nam Á có trữ lượng hơn 1 tỷ thùng dầu, quyết 1 mũi tên trúng 2 đích

Tập đoàn hóa dầu Hengyi (Trung Quốc) sẽ tăng mạnh công suất nhà máy lọc dầu của mình tại Brunei trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng kinh tế tại quốc gia Đông Nam Á này.

Hengyi cho biết sẽ mở rộng công suất nhà máy lọc dầu lên 20 triệu tấn vào năm 2028, tăng từ 8 triệu tấn hiện nay. Nguồn tài chính được thực hiện bằng các khoản vay và ưu đãi thuế từ chính phủ Brunei.

Brunei là thành viên của ASEAN. Quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có này nằm ở rìa quần đảo Malaysia-Indonesia, có trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lên tới 1,1 tỷ thùng tính đến năm 2021 (theo EIA). Nước này là thuộc địa của Anh trong một thế kỷ cho đến khi giành độc lập vào năm 1984.

Trong nhiều thập kỷ, Anh là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Brunei nhưng bị Hồng Kông (Trung Quốc) vượt qua vào năm ngoái. Shell (Anh) vẫn là tập đoàn dầu khí lớn nhất đang hoạt động tại Brunei dù đã đóng cửa nhà máy lọc dầu tại đây vào năm 2021.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro có thể mở ra một kỷ nguyên mới, nơi các cường quốc lớn khẳng định vị thế thống trị của mình trong khu vực.

Trung Quốc đang trở thành một nhân tố ngày càng quan trọng khi Bắc Kinh hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc kinh tế và địa chính trị hàng đầu trong khu vực.

Brunei đã tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) trị giá 1,3 nghìn tỷ USD của Bắc Kinh. Liên doanh Hengyi – một phần của BRI – được thành lập giữa tập đoàn tư nhân Trung Quốc Zhejiang Hengyi và công ty quốc doanh Brunei Damai Holdings. Các dự án khác gồm một cây cầu trị giá 1,2 tỷ USD và một cảng biển.

Quốc vương Brunei – một trong những lãnh đạo giàu có nhất thế giới với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD – đã đến thăm Bắc Kinh năm ngoái.

Hengyi lần đầu đề xuất mở rộng nhà máy lọc dầu tại Brunei vào năm 2020. Liên doanh này xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế, chẳng hạn như dầu diesel và xăng. Công ty cũng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy hóa dầu Hengyi, nơi sản xuất các nguyên liệu cho ngành sản xuất nhựa, bao gồm paraxylene và polypropylene.

Trong một tuyên bố, Hengyi cho biết việc mở rộng công suất sẽ thúc đẩy xuất khẩu, tích hợp chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu và giảm chi phí.

An ninh năng lượng của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela. Điều này tác động tới sự ổn định nguồn cung dầu từ Venezuela cho Bắc Kinh.

Với dân số chưa đến nửa triệu người, Brunei đứng thứ 2 trong ASEAN về GDP bình quân đầu người ở mức 34.800 USD vào năm 2024, theo số liệu của IMF. Nền kinh tế của Brunei gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc khai thác trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Ngành dầu khí Brunei tăng trưởng 2% trong quý 3/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng phần còn lại của nền kinh tế lại giảm 1,8%, chủ yếu do sự sụt giảm trong lĩnh vực hóa dầu và chăm sóc sức khỏe.

Tham khảo: Telegraph, Oilprice﻿