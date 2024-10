Người xưa dặn lại: Muốn thoát nghèo, bàn phòng khách phải bỏ 5 thứ phổ biến

Phòng khách được coi là vị trí thu hút vận may, nghênh đón thần tài. Đã gọi là phòng khách, là nơi tiếp đón khách tới chơi nhà thì không thể thiếu khu vực bàn uống nước. Và trong phong thủy nhà ở, người xưa vẫn luôn tin rằng có 5 thứ không được đặt ở trên bàn phòng khách, bởi chúng sẽ chặn đứng tiền tài, lộc lá không thể vào nhà, của cải cũng dần bay biến.

1. Đồng hồ chết

Để làm đẹp cho không gian phòng khách, nhiều gia đình thường trang trí bằng đồng hồ để bàn. Thứ nhất chúng có tác dụng thiết thực đó là dùng để xem giờ, thứ hai chúng có nhiều kích thước cũng như mẫu mã, đảm bảo hợp nhiều không gian nhà cửa.

Về mặt phong thủy, đồng hồ tượng trưng cho sự sống, cho dòng chảy liên tục của thời gian. Vậy nên, đặt đồng hồ ở bàn phòng khách là điều tốt, nhưng sẽ có tác dụng ngược nếu trưng đồng hồ không chạy ở khu vực này. Người ta quan niệm rằng, trưng bày đồng hồ ngừng hoạt động là thể hiện cho sự trì trệ, không ít thì nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng đến may mắn và tài vận của gia đình. Do đó, nếu phát hiện đồng hồ ngừng chạy, gia chủ cần nhanh chóng thay pin, sửa chữa hoặc thay mới để không làm ảnh hưởng đến vận may của căn nhà.

2. Hóa đơn và biên lai

Lý giải cho việc hóa đơn và các loại biên lai không thích hợp để đặt ở bàn phòng khách, đó là bởi vì món đồ này đại diện cho số tiền đã mất, ở góc nhìn khác nghĩa là có sự hao hụt về mặt tiền bạc. Vậy nên, khi đặt chúng trên bàn phòng khách sẽ vô tình tạo ra cảm giác lo âu, áp lực về mặt tài chính. Trước hết là ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ, kéo theo sau đó là những thất thoát tiền bạc, giảm khả năng thu hút tài lộc vào nhà.

Chưa kể, hóa đơn và biên lai cũng là một loại giấy tờ, để bừa bãi trên bàn sẽ làm mất tính thẩm mỹ của không gian. Bạn không nên tích trữ hóa đơn, hãy phân loại để vứt gọn những giấy tờ không cần thiết, còn giấy tờ quan trọng thì nên được cất gọn ở trong ngăn kéo hoặc tủ hồ sơ.

3. Hoa giả

Hoa giả thường sở hữu nhiều kiểu dáng đẹp, lại giữ được lâu hơn hoa tươi nên nhiều người nghĩ rằng trang trí chúng tiện lợi hơn. Tuy nhiên, nếu đặt ở vị trí bàn phòng khách, món đồ này sẽ không đem lại điều tốt đẹp như vẻ ngoài.

Xét theo quan niệm phong thủy, đồ giả tức là không có sức sống, bài trí ở nơi thu hút tài lộc như phòng khách sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vận may và hạnh phúc của ngôi nhà. Nhất là với những người còn độc thân, trưng hoa giả sẽ là một trong những nguyên nhân khiến vận tình duyên thêm xấu.

4. Đồ cổ

Nhiều người có xu hướng trưng bày đồ cổ ở bàn phòng khách như một sở thích cá nhân, đồng thời cũng là để tạo sự đẹp sang cho không gian. Dù vậy, lời khuyên của người xưa vẫn là không nên bày biện đồ cổ ở trên bàn, hay những nơi khác trong phòng khách.

Bởi đồ cổ thường có giá trị cao, hầu hết được làm từ chất liệu dễ vỡ. Nếu chẳng may làm rơi rớt hay sứt mẻ những món đồ này, khả năng cao gia chủ sẽ gặp phải nguy cơ thất thoát tiền bạc, khiến tài vận long đong, bản thân cũng khó gặp may mắn. Bên cạnh đó, đồ cổ thường là những món không biết rõ lai lịch nguồn gốc, ít nhiều đều có thể gây rủi ro cho vận mệnh cũng như phong thủy của gia đình.

5. Tranh ảnh nội dung tăm tối

Trưng bày tranh ảnh ở bàn phòng khách là thú vui không còn xa lạ với nhiều gia đình. Tuy nhiên khi chọn mua tranh, gia chủ cần lưu ý tránh những bức hình có nội dung tăm tối, đặc biệt là có khuynh hướng bạo lực. Bởi chúng có thể làm nảy sinh mâu thuẫn, khiến gia đình bất hòa và thường xuyên cãi vã.

Muốn bày tranh ảnh ở phòng khách, nhất là vị trí bàn uống nước và tiếp khách, gia chủ hãy chọn tranh phù hợp để vừa đem lại tác dụng trang trí không gian vừa hỗ trợ điều hòa sinh khí, mang tài lộc thịnh vượng đến cho căn nhà.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Tổng hợp