Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu

Sự việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà kiến cố trên đất của người khác xảy ra tại tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hữu giải thích tháng 8/2024 có nhờ một người môi giới tên Ngọc Anh mua hộ 1 lô đất tại thôn 7, xã Kiền Bái (nay là tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương). Thửa đất trên là do bên môi giới bất động sản mua lại của ông Nguyễn Trí Hậu. Bên môi giới bất động sản đã chia thửa đất thành 7 lô, mỗi lô rộng 60m2.

Theo lời ông Hữu, vợ chồng ông mua lô đất thứ 2 trong thửa đất trên. Tuy nhiên, ông không biết vị trí lô đất do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến tháng 9/2024, ông Hữu xuống xây nhà và đã nhận nhầm lô thứ 2 là lô từ đầu ngõ đi vào. Ngày 29/10/2024, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hữu mới phát hiện vị trí đất mà ông xây dựng là lô đất thứ 6 chứ không phải lô thứ 2 mà ông đã mua.

Ông Hữu bày tỏ gia đình hiện rất khó khăn, tài sản đã dồn hết vào xây nhà. (Ảnh: VTC News)

Người đàn ông bày tỏ, hiện gia đình rất khó khăn, tất cả tài sản đã dồn vào xây dựng căn nhà nói trên. Ông Hữu nhận thức được việc xây nhà trên đất của người khác là sai và mong được chủ đất nhượng lại hoặc đổi cho vợ chồng ông lô đất này.

"Chúng tôi sẽ trả tiền lô đất theo giá thị trường và đền bù những thiệt hại của gia đình bà Loan. Nếu phải phá dỡ căn nhà này, gia đình chúng tôi 5 người không biết sẽ ở đâu", ông Hữu nói.

Về phía chủ đất, mới đây chia sẻ trên VTC News, bà Trần Thị Kim Loan (chủ mảnh đất bị ông Hữu xây nhầm) cho biết đã gửi đơn bổ sung yêu cầu bồi thường thiệt hại do thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, xây nhà ở trái phép gần một năm nay.

Ngôi nhà kiên cố ông Hữu xây dựng trên đất của người khác. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Cụ thể, bà Loan yêu cầu gia đình ông Hữu bồi thường tổng số tiền thiệt hại ước tính trong 9 tháng là hơn 162 triệu đồng, gồm các khoản: Thẩm định giá (15 triệu đồng), tiền thuê nhà (8 triệu đồng/tháng), thuê người giám sát (5 triệu đồng/tháng), án phí,… Chủ đất nhấn mạnh số tiền thiệt hại và đề nghị bồi thường sẽ tăng thêm cho đến khi gia đình ông Hữu bàn giao trả lại quyền sử dụng đất cho gia đình của bà.