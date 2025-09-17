Vụ xe tải lao vào chợ chuối khiến 3 người chết: Xót xa cảnh chồng thẫn thờ nhìn vợ bầu ra đi mãi mãi

Vụ việc chiếc xe tải lao vào đám đông tại chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) xảy ra sáng 17/9 đã khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Vụ việc đã khiến 3 người tử vong, trong đó có chị Hồ Thị B. (sinh năm 2006, quốc tịch Lào). Đau xót hơn, chị B. còn đang mang thai ở tháng thứ 8.

Có mặt tại hiện trường, anh Hồ Văn Vi (quốc tịch Lào), chồng của chị B. gương mặt thẫn thờ, chưa thể tin người vợ và đứa con sắp chào đời đã không còn nữa. Hình ảnh khiến những người chứng kiến không thể kìm lòng.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, sáng 17/9, anh Vi cùng vợ chở chuối qua biên giới sang bán tại chợ Tân Long. Trong lúc anh Vi đứng bên đường chờ thương lái mua chuối thì chị B. đi bộ vào trong chợ mua đồ. Bất ngờ, chiếc xe tải lao tới, tông thẳng vào đám đông, trong đó có chị B.

Không kịp nghĩ gì, anh Vi vứt lại xe chuối rồi lao thẳng vào chợ thì thấy vợ bị mắc kẹt trước đầu xe. Anh Vi cùng người dân cố gắng để đưa chị B. ra song người phụ nữ đã không qua khỏi.

Tại hiện trường, mẹ của chị B. cũng có mặt. Bà khóc nghẹn trước sự ra đi đột ngột của cô con gái đáng thương.

Thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng, ông Hồ Văn Lát (sinh năm 1949, ở xã Lìa, tỉnh Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Lát bị thương sau vụ tai nạn và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Nạn nhân Hồ Văn Lát đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Người Lao Động)

Kể lại sự việc trên báo Người Lao Động, ông Lát cho hay sáng nay ông chở 10 buồng chuối mật mốc ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để chờ thương lái đến thu mua. Trong lúc đang cùng nhiều người dân khác dừng xe máy chờ ở bên lề đường tuyến ĐT-586 thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao đến, hất văng ông cùng xe máy ra xa.

Ông Lát chỉ nghe thấy một tiếng rầm, rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, ông đã ở bệnh viện. Người đàn ông rất đau lòng khi nghe tin có nhiều người chết trong vụ tai nạn này. Ông Lát cho biết từ nay cũng sẽ không đứng ở ven đường bán chuối nữa vì quá nguy hiểm.

Liên quan đến vụ tai nạn, tối 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (sinh năm 1973, ở TP.HCM) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự. Hoàng là tài xế điều khiển chiếc xe tải gây tai nạn.