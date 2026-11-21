Chiếc Nón Kỳ Diệu từng chứng kiến không ít màn giải ô chữ ấn tượng.

Trong suốt 15 năm lên sóng, Chiếc Nón Kỳ Diệu từng là gameshow quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Bên cạnh những vòng quay may rủi và các ô chữ đòi hỏi khả năng suy luận, chương trình còn thu hút người xem bởi những phần thưởng giá trị dành cho người chơi. Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là chiến thắng của người chơi tên Khánh Hà vào tháng 10/2005.

MC Long Vũ nhìn lại hình ảnh thời dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu trong Ký Ức VTV

Cụ thể, trong số phát sóng ngày 8/10/2005, Chiếc Nón Kỳ Diệu được xây dựng theo chủ đề Hà Nội. Cả ba người chơi tham gia đều đến từ thủ đô, các ô chữ trong chương trình cũng xoay quanh những địa danh và sự vật gắn liền với thành phố này. Khánh Hà là người xuất sắc lọt vào vòng thi đặc biệt. Trước câu hỏi về tên gọi khác của sông Hồng, chị đưa ra đáp án “Sông Cái” và chinh phục thành công thử thách. Phần thưởng dành cho người chơi này là một chiếc tivi Samsung trị giá 120 triệu đồng.

Con số 120 triệu đồng đặc biệt gây chú ý bởi giá trị rất lớn ở thời điểm bấy giờ. Tại thời điểm đó, đây là phần thưởng lớn nhất mà một người chơi từng giành được không chỉ tại Chiếc Nón Kỳ Diệu mà còn trong các gameshow của VTV. Vì vậy, chiến thắng của Khánh Hà trở thành một dấu mốc đáng nhớ khi nhắc đến lịch sử chương trình.

Trước đó, Chiếc Nón Kỳ Diệu cũng từng trao nhiều phần thưởng có giá trị cho người chơi. Tháng 4/2005, một người chơi giành được chiếc ô tô Matiz trị giá hơn 100 triệu đồng vào cuối năm 2004. Phần thưởng trị giá 120 triệu đồng mà Khánh Hà nhận được sau đó vẫn gây chú ý bởi mức giá đặc biệt lớn.

MC Long Vũ và MC Tuấn Tú cùng chia sẻ ký ức dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu

Lên sóng VTV3 từ năm 2001, Chiếc Nón Kỳ Diệu được mua bản quyền từ chương trình trò chơi truyền hình Wheel of Fortune của Mỹ. Sau 15 năm phát sóng với tổng cộng 811 số, chương trình chính thức khép lại vào ngày 24/12/2016. Dù đã ngừng phát sóng, những vòng quay, ô chữ và các phần thưởng bất ngờ của gameshow vẫn là ký ức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

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