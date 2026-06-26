Người tung tin Angelababy đánh bạc, ngoại tình trong ô tô bị buộc xin lỗi suốt 30 ngày, đền 245 triệu đồng

Nam diễn viên này từng gây chấn động khi tố cáo Angelababy làm chuyện có lỗi với Huỳnh Hiểu Minh dẫn đến hôn nhân tan nát.

Từng khiến cả châu Á ngưỡng mộ với đám cưới xa hoa trị giá khoảng 200 triệu NDT (700 tỷ đồng), chuyện tình giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy giờ chỉ còn là ký ức. Sau khi ly hôn, hai ngôi sao bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trong khi Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của mình trong làng giải trí, sự nghiệp của Angelababy lại có dấu hiệu lao dốc không phanh sau vụ bị phong sát. Thế nhưng, điều khiến cô chịu nhiều áp lực hơn cả không phải sự nghiệp mà là những tin đồn tiêu cực liên tiếp bủa vây mình trên MXH.

Theo đó, 1 nam diễn viên tên Lý Tâm Nguyệt đã đăng tải nhiều nội dung cáo buộc Angelababy ngoại tình với bạn diễn trong ô tô sau lưng Huỳnh Hiểu Minh, làm người thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm của người khác và đi đánh bạc trái phép thua 10 tỷ NDT (gần 37.000 tỷ đồng). "Anh Hiểu Minh ly hôn là do cô ta đã không biết xấu hổ lừa dối anh ấy trong thời kỳ hôn nhân", Lý Tâm Nguyệt từng gây chấn động khi công khai tố Angelababy "cắm sừng" chồng. Theo Lý Tâm Nguyệt, Angelababy từng bị bắt gặp ngoại tình với bạn diễn Đặng Luân trong xe ô tô. Khi đó, họ đang cùng quay phim Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Mẹ của 1 diễn viên trong đoàn đã chứng kiến cảnh tượng vụng trộm đó. Baby đã trả số tiền lên tới 8 triệu NDT (tương đương 28 tỷ đồng) để "bịt miệng" paparazzi Vỹ và mẹ của đồng nghiệp, tránh để tin tức ngoại tình lọt ra ngoài. Hành vi của Lý Tâm Nguyệt khiến Angelababy hứng chịu gièm pha, chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Nam diễn viên Lý Tâm Nguyệt tố cáo Angelababy ngoại tình, cờ bạc khiến hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh đổ vỡ. Ảnh: Sina.

Trước những tố cáo tiêu cực của Lý Tâm Nguyệt, Angelababy đã kiện đối phương ra tòa. Đến ngày 26/6, tòa án chính thức ra phán quyết có lợi dành cho minh tinh 8X. Qua điều tra, Tòa án Internet Bắc Kinh (Trung Quốc) xác định những nội dung cáo buộc Angelababy mà Lý Tâm Nguyệt đăng tải không có căn cứ, cấu thành hành vi phỉ báng. Người lan truyền tin đồn thất thiệu bị yêu cầu công khai xin lỗi trong 30 ngày và bồi thường cho Angelababy 70.000 NDT (245 triệu đồng) tiền đền bù tổn thất tinh thần. Sau khi nhận được tiền bồi thường, Angelababy đã quyên góp toàn bộ khoản tiền này cho các hoạt động tuyên truyền phòng chống bạo lực mạng.

Nam diễn viên Lý Tâm Nguyệt bị tòa án cấu thành tội tung tin thất thiệt phỉ báng Angelababy. Anh phải công khai xin lỗi trong 30 ngày và bồi thường cho nữ diễn viên 245 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Ảnh: Sohu.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức thông báo ly hôn vào năm 2022. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản. Yêu Quái - người thành lập tập đoàn Zhengyi - từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc khi hé lộ nguyên nhân tan vỡ của cặp sao hàng đầu trên sóng livestream. Theo Yêu Quái, không phải người thứ 3 mà "tiền" mới chính là lý do chính khiến mối quan hệ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đi vào ngõ cụt. Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh giúp Angelababy lấy được nhiều dự án phim ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng mang tiền về cùng chồng đầu tư làm ăn. Từ đây, mâu thuẫn giữa họ nảy sinh ngày càng nhiều, đặc biệt là khi Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ nặng, lại còn dính dáng đến nghi án trốn thuế. Sau những cuộc cãi vã như cơm bữa, hôn nhân của cặp sao hạng A cũng tan nát.

Yêu Quái cho biết Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ly hôn vì mâu thuẫn tiền bạc, chứ không phải có người thứ 3 chen chân. Ảnh: Sina.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang cố lấy lại danh tiếng sau scandal bị "phong sát ngầm" vì xem Lisa biểu diễn ở bar thoát y. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Cô bị ghẻ lạnh, ế show, không có phim đóng ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục hậu scandal bị cấm sóng ngầm vào năm 2023 .Do không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn, nữ diễn viên không thể lấy lại chỗ đứng. Thậm chí tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: "Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!". Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy sa sút, không thể lấy lại địa vị trong showbiz sau vụ bị cấm sóng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu