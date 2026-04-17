Người từng mang bình tro cốt Phi Nhung lên máy bay bật khóc xin lỗi khán giả

Mới đây, hai con gái nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung đã tổ chức một đêm nhạc tại TP.HCM đúng ngày sinh nhật Phi Nhung.

Danh hài Việt Hương dù rất bận rộn nhưng vẫn có mặt tại đêm nhạc để ủng hộ đàn em. Được biết, Việt Hương có mối quan hệ thân thiết với Phi Nhung và chính cô là người cầm lọ tro cốt của Phi Nhung lên máy bay về Mỹ, trao cho con gái nữ ca sĩ là Wendy.

Việt Hương bật khóc

Tại đêm nhạc, Việt Hương xúc động, bật khóc chia sẻ: "Tôi thì không phải ca sĩ nên lúc nãy ngồi dưới thấy hai đứa nhỏ hát cũng ráng nhẩm theo để lên sân khấu hát được vài câu. Nhưng tôi vẫn run lắm, run dễ sợ luôn.

Tuy nhiên, khi lên sân khấu, được nhận những tràng pháo tay của khán giả, được khán giả yêu thương, tôi tự tin hơn để hát. Vì tình yêu thương đó mà tôi lặn lội lên đứng chung với hai ca sĩ ngày hôm nay.

Đặc biệt, lúc tôi lên sân khấu, có bạn dí cho tôi cây đèn, kêu tôi mở lên. Tôi xúc động vô cùng, suýt khóc, nhưng lại cố gắng không được khóc, vì còn phải hát mà lại khóc trước câu hát thì hát không được.

Tôi là người cuối cùng mang bình tro cốt của bà bạn tôi chào khán giả, tạm biệt để lên máy bay, nên khi cầm cây đèn tôi xúc động lắm, run quá trời. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Phi Nhung

Thực ra, sau đây tôi cũng phải đi diễn sân khấu, có lịch sẵn rồi, nên tôi make up hơi đậm một xíu. Vì thế, tôi cố gắng không khóc không sẽ trôi lớp make up. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng vì các khán giả nhiệt tình quá, tôi như được quay trở lại vài năm trước, lúc xảy ra biến cố với bà bạn tôi, nên tôi tự nhiên bật khóc. Tôi xin lỗi vì đã đem lại cảm giác không vui vẻ cho đêm diễn này. Nhưng đây là cảm xúc từ trong con người tôi.

Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ nhắc tên Phi Nhung trong một liveshow nào, chỉ gọi "bà bạn", không bao giờ kêu tên Phi Nhung ra. Nhưng hôm nay cho phép tôi được gọi tên Phi Nhung trong ngày sinh nhật bà bạn tôi để cùng nhau nhớ về Phi Nhung, một con người vô cùng yêu thương".