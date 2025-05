Người từng chuyển tiền vào các tài khoản Vietcombank, Techcombank, Sacombank, MB, ACB,...dưới đây khẩn trương đến công an trình báo

Vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do các đối tượng Nguyễn Văn Long (1995), Hoàng Quốc Đạt (1999), Tạ Đức Duy (1999) cùng trú tại huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (1999) trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập. Chúng thuê nhà tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền, ch&ua