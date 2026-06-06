Người trúng Vietlott hơn 83 tỷ đồng không đeo mặt nạ

Anh Bùi Văn Mạnh (ở TPHCM) vừa nhận giải độc đắc Vietlott hơn 83 tỷ đồng. Anh Mạnh để lộ mặt khi nhận giải và cho biết đây là mong muốn lâu nay của mình, nếu một ngày may mắn trúng thưởng, sẽ công khai danh tính.

Ngày 5/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 01350. Giá trị giải thưởng hơn 83 tỷ đồng.

Người chơi may mắn đến là anh Bùi Văn Mạnh, đến từ TPHCM. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán trên đường Hùng Vương, phường Bến Cát, TPHCM. Anh Mạnh mua vé tại đây nhiều năm.

Anh Mạnh cho biết đã duy trì hình thức giải trí quen thuộc bằng xổ số suốt 10 năm qua. Mỗi ngày, anh thường mua từ 4-5 vé, và tự đặt hạn mức chi tiêu tối đa khoảng 300.000 đồng mỗi tuần.

Anh Bùi Văn Mạnh nhận giải Vietlott hơn 83 tỷ đồng, không đeo mặt nạ như nhiều người chơi may mắn khác.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh Mạnh nói rằng trước đây chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành người trúng Jackpot. Dù vậy, anh Mạnh luôn nuôi mong muốn đặc biệt, nếu một ngày may mắn trúng thưởng, sẽ công khai danh tính để mọi người thấy rằng, người trúng Vietlott là những người thật, câu chuyện thật.

Trước kỳ quay số may mắn, anh Mạnh cho biết vẫn duy trì thói quen mua vé tại điểm bán hàng quen thuộc như thường lệ, và chủ yếu lựa chọn các bộ số do hệ thống chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, thay vì mua vé thông thường, hôm đó anh Mạnh quyết định thử vận may bằng duy nhất một vé bao 7.

Quyết định thay đổi mang đến cho anh giải thưởng lớn nhất cuộc đời. Về thời điểm biết tin trúng thưởng , anh Mạnh cho biết, khi đó anh và vợ đang dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu, anh Mạnh gần như không thể tin đó là sự thật. Chỉ sau khi tự mình kiểm tra lại kết quả nhiều lần anh mới xác nhận rằng vận may đặc biệt đã thực sự đến với mình.

Tại lễ trao thưởng, Mạnh đã thực hiện đúng những gì ấp ủ trong nhiều năm, quyết định công khai danh tính.

Theo quy định, anh Mạnh có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền 8,3 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại nơi phát hành vé là TPHCM, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.