Người Trung Quốc đòi cấm sóng Jun Ji Hyun

Trang 163 đưa tin những ngày qua nữ diễn viên Jun Ji Hyun trở thành đề tài nóng hổi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Từ ngôi sao được hàng triệu người yêu mến, Jun Ji Hyun bị khán giả quay lưng tẩy chay vì câu thoại trong phim Giông tố (Tempest) . Bên cạnh đó, cô còn bị cho từng là có thái độ khinh thường bạn diễn Lý Băng Băng, từ đó coi thường Trung Quốc.

Cụ thể, Lý Băng Băng và Jun Ji Hyun từng hợp tác trong bộ phim Tuyết Hoa và cây quạt bí mật . Trong quá trình quảng bá cùng nhau, khi Lý Băng Băng phát biểu, Jun Ji Hyun bĩu môi và có thái độ lạnh lùng. Khác với sự nhiệt tình thân thiện của Lý Băng Băng, Jun Ji Hyun ít cười, gây tranh cãi về cách hành xử với đồng nghiệp nước khác. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, nhiều khán giả còn cho rằng Jun Ji Hyun có thái độ khinh thường với người Trung Quốc rõ rệt.

Jun Ji Hyun bị đánh giá có thái độ cao ngại, khinh thường đàn chị Lý Băng Băng khi hợp tác chung.

Sự việc trở thành chủ đề nóng trên MXH Trung Quốc với hơn 100 triệu lượt truy cập. Trong đó, nhiều khán giả bình luận gay gắt, yêu cầu cấm sóng Jun Ji Hyun, xóa bỏ hình ảnh của cô tại trên mọi phương tiện tại Trung Quốc.

Theo 163 , danh tiếng của Jun Ji Hyun tại thị trường Hoa ngữ đang bị tụt dốc nghiêm trọng. Trước đó, trong bộ phim Tempest lời thoại "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?" đã khiến hàng triệu khán giả nổi giận, họ cho rằng đây là hành vi bôi nhọ và bóp méo hình ảnh đất nước.

Tranh cãi leo thang khi bộ phim sử dụng cảnh quay ở Hong Kong (Trung Quốc), với biển hiệu chữ Hán phồn thể nhưng lại gắn mác là thành phố Đại Liên (Liêu Ninh). Khung cảnh tối tăm, cũ kỹ khiến nhiều người tin rằng ê-kíp cố tình bôi xấu diện mạo thành phố Trung Quốc.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nhiều người tràn vào trang mạng xã hội của các thương hiệu mà Jun Ji Hyun làm đại diện để chỉ trích. Điểm số của Tempest trên Douban rơi thẳng từ 7,1 xuống 4,2, với hơn 70% đánh giá một sao. Hệ quả là một loạt nhãn hàng chịu sức ép mạnh, hãng Lamer xóa toàn bộ bài đăng liên quan đến nữ diễn viên trên Weibo, Piaget cũng gỡ hình ảnh quảng bá khỏi cửa hàng trực tuyến.

Bộ phim Tempest khiến danh tiếng của Jun Ji Hyun bị hủy hoại tại thị trường Trung Quốc.

Jun Ji Hyun vốn là ngôi sao hàng đầu Hallyu, từng nổi danh với Cô nàng ngổ ngáo (2001) và Vì sao đưa anh tới (2013), hai tác phẩm đạt thành công vang dội tại Trung Quốc. Trước đó, khán giả nước này rất yêu mến Jun Ji Hyun, thường xuyên ca ngợi cô là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất màn ảnh Hàn Quốc.