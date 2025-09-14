Trong bữa cơm Việt, hành lá gần như là gia vị không thể thiếu vì giúp món ăn thêm dậy mùi và hấp dẫn hơn. Nhưng càng ngày, dân tình càng lo lắng khi gặp nhiều trường hợp hành mua về dù để tươi hay qua nấu nướng đều có những dấu hiệu khác thường. Nhiều người còn hoang mang chia sẻ lên mạng xã hội về những hiện tượng lạ khi nấu chín hành lá, thể hiện nỗi lo tồn dư thuốc bảo vệ thực vật - vấn đề đang khiến nhiều người tiêu dùng dè dặt hơn khi mua rau.

Hành lá là một trong những loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất nên chúng ta càng nên biết về dấu hiệu "ngậm" hóa chất để tránh rước bệnh vào người.

Hiện tượng lạ khi nấu chín hành lá

Theo các chuyên gia, hành lá vốn là loại cây dễ bị sâu bệnh, đặc biệt là sâu xanh da láng thường đục thân để đẻ trứng. Để cứu cây, nông dân buộc phải phun thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến nhất là thuốc chứa sulphate đồng hoặc Mancozeb nhằm chống thối nhũn. Vào mùa mưa ẩm, lượng thuốc còn được sử dụng nhiều hơn để ngăn hành bị hỏng. Nguy hiểm là nếu người trồng không tuân thủ đúng thời gian cách ly, hành được thu hoạch sớm sẽ còn tồn dư hóa chất khi đến tay người tiêu dùng.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là khi rửa, bạn thấy trên thân hành còn lớp bột lạ hoặc những giọt thuốc màu xanh da trời chưa kịp phân hủy. Ngoài ra, những bó hành có màu xanh bóng loáng bất thường cũng nên cân nhắc, bởi rất có thể đây là kết quả của việc bị "ngậm" hóa chất.

Hành lá vốn không chịu được mưa ẩm nên vào mùa mưa, lượng thuốc càng được phun nhiều. Dư lượng bám ngoài vỏ có thể rửa trôi bằng nước sạch, dung dịch baking soda hoặc nước muối loãng. Nhưng nếu hóa chất đã ngấm sâu vào thân hành thì việc làm sạch gần như bất khả thi. Đó cũng là lý do nhiều người nhìn thấy nước bám vảy màu xanh khi luộc hành lá.

Vậy chọn hành thế nào để an toàn hơn? Chuyên gia gợi ý ưu tiên những bó hành còn tươi, lá xanh đều, củ trắng sáng và rễ còn nguyên, chứng tỏ mới được nhổ. Ngược lại, hành đã ngả vàng, úa ngọn, rễ thâm hay rụng hết thì không còn đảm bảo độ tươi ngon. Đặc biệt, cần tránh xa những bó hành đẹp quá mức, màu xanh bất thường hoặc còn vệt xanh lạ. Nếu có điều kiện, việc mua tại siêu thị, cửa hàng nông sản sạch hoặc các điểm bán uy tín vẫn là lựa chọn đảm bảo hơn cả.

Trong bối cảnh khó phân biệt rau sạch - rau bẩn chỉ bằng mắt thường, nhiều gia đình cũng chọn cách tự trồng hành lá ngay tại nhà. Chỉ với vài củ hành giống, đất sạch và thùng xốp nhỏ, bạn đã có thể thu hoạch hành tươi quanh năm, đảm bảo an toàn và yên tâm hơn cả.