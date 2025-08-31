Người trên 60 tuổi đi tàu hỏa phải biết thủ tục này: Đi 1 mình vẫn yên tâm, vị trí ưu tiên không mất phí

Đi tàu hỏa từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc với nhiều người lớn tuổi nhờ sự an toàn, không gian rộng rãi và ít biến động hơn so với đi máy bay hay ô tô đường dài. Và để đem lại trải nghiệm trọn vẹn nhất cho những hành khách cao tuổi, Đường sắt Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu tiên và ưu đãi riêng, dành cho hành khách chủ yếu từ độ tuổi 60 trở lên.

Với các ưu đãi, chính sách này, hành khách không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí hoàn toàn có thể yên tâm trong trường hợp di chuyển 1 mình bằng tàu hỏa.

Ảnh minh họa

Dịch vụ đặc biệt giúp hành khách lớn tuổi yên tâm đi một mình

Không ít người cao tuổi e ngại cảnh phải xếp hàng dài khi mua vé hoặc loay hoay tìm toa, tìm chỗ ngồi trong nhà ga đông đúc. Tuy nhiên, tại các ga lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, hành khách trên 60 tuổi luôn được ưu tiên mua vé và làm thủ tục. Nhân viên nhà ga thường sắp xếp quầy riêng hoặc hỗ trợ trực tiếp, giúp người cao tuổi không phải chờ đợi lâu.

Trong quá trình di chuyển tại ga, người cao tuổi cũng được hưởng nhiều dịch vụ tiện ích. Nhân viên hỗ trợ di chuyển có thể đi cùng để hướng dẫn ra cửa kiểm soát vé, chỉ dẫn đến toa đúng vị trí. Với những hành khách sức khỏe yếu, khó khăn khi mang vác hành lý hay lên xuống bậc thang, sẽ có nhân viên hỗ trợ mang hành lý hoặc dìu lên xuống tàu.

Ảnh minh họa

Khi đã ở trên tàu, người cao tuổi cũng không bị bỏ quên. Đội ngũ tiếp viên trong toa luôn sẵn sàng hỗ trợ: từ việc sắp xếp hành lý, hướng dẫn chỗ ngồi cho đến theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu có sự cố y tế bất ngờ, hành khách có thể nhờ tiếp viên gọi nhân viên y tế tại ga dừng gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Những dịch vụ này đặc biệt hữu ích với những người phải đi tàu một mình, không có người thân đi kèm. Sự hỗ trợ từ nhân viên nhà ga và tiếp viên giúp người cao tuổi an tâm hơn, giảm bớt nỗi lo lạc đường, nhầm toa hoặc không xoay sở kịp khi tàu đến ga. Có thể nói, đi một mình vẫn hoàn toàn yên tâm nhờ những chính sách này.

Giảm giá vé, chọn chỗ ưu tiên mà không mất thêm phí

Ngoài hỗ trợ về dịch vụ, một điểm cộng lớn khác dành cho hành khách cao tuổi chính là chính sách giảm giá vé. Theo quy định của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách từ 60 tuổi trở lên sẽ được giảm từ 15% đến 30% giá vé. Cụ thể: Từ 60 đến dưới 70 tuổi: giảm 15%; Từ 70 đến dưới 80 tuổi: giảm 20%; Từ 80 tuổi trở lên: giảm 30%.

Mức giảm này áp dụng cho tất cả các loại tàu khách, tuyến Bắc – Nam cũng như các tuyến địa phương. Chỉ cần xuất trình CMND, CCCD hoặc hộ chiếu khi mua vé hoặc làm thủ tục, người cao tuổi sẽ được hưởng ưu đãi.

Ví dụ, với một chuyến tàu giường nằm Bắc – Nam có giá vé khoảng 1,2 triệu đồng, hành khách từ 70 tuổi trở lên có thể tiết kiệm khoảng 240.000 đồng sau khi áp dụng mức giảm 20%. Đây là con số đáng kể, nhất là với những người đi lại nhiều lần trong năm để thăm con cháu hay đi khám chữa bệnh.

Không chỉ vậy, người cao tuổi còn có thể chọn chỗ ngồi hoặc giường phù hợp mà không phải trả thêm phí. Nhân viên bán vé thường sắp xếp cho hành khách lớn tuổi chỗ thuận tiện, như ghế gần cửa, toa giữa ít rung lắc, hoặc giường tầng dưới để dễ di chuyển. Điều này vừa giúp an toàn, vừa thoải mái trong suốt hành trình.

Một chuyến tàu không chỉ đưa người cao tuổi đến điểm đến mong muốn, mà còn mang lại sự an tâm nhờ những chính sách ưu tiên và hỗ trợ chu đáo. Khi nắm rõ quyền lợi của mình, hành khách trên 60 tuổi có thể yên tâm tận hưởng hành trình, nhẹ nhàng và thoải mái hơn ở mỗi chuyến đi.