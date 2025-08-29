Khách Tây tâm đắc với món đồ lưu niệm Việt Nam, nhận xét: "Tôi đến đây chỉ tìm mua thứ này!"

Bên cạnh những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những làng nghề truyền thống hay những món đặc sản, món ăn ngon, những nét đẹp trong văn hóa đời sống thường nhật cũng là một điểm gây tấn tượng với du khách khi tới Việt Nam.

Trong đó có cả những món đồ, món quà lưu niệm rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, được các du khách yêu thích, thậm chí nhận xét: Nhất định phải mua về làm quà cho bạn bè và người thân.

Sau đây là một ví dụ. Trên mạng xã hội Tiktok, nhiều vị khách nước ngoài đồng loạt chia sẻ video với tựa đề: "Tôi đến Việt Nam chỉ tìm mua thứ này!". Thứ đang được nhắc tới trong video của các du khách chính là chiếc nón lá nhỏ, nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, được trang trí với nhiều họa tiết đậm nét Việt Nam.

"Cuối cùng tôi đã thực sự đã tìm được món quà lưu niệm tuyệt vời nhất ở Việt Nam cho ai đó đặc biệt", du khách có tài khoản Indi C. chia sẻ. "Du lịch Việt Nam, tôi đã tìm mọi cách để mua được thứ này", một du khách khác có tài khoản Solis B. nói thêm.

Loạt du khách nước ngoài thích thú với chiếc nón bản mini, mua về làm quà khi du lịch Việt Nam (Ảnh ST)

Nón lá không chỉ là vật dụng che nắng che mưa mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Điều thú vị ở đây là nhiều du khách quốc tế lại đặc biệt ưa chuộng phiên bản nón lá mini để mang về làm quà.

Với họ, chiếc nón nhỏ gọn vừa tiện đóng gói trong hành lý, vừa mang tính biểu trưng cao, dễ dàng kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam cho bạn bè, người thân. Treo chiếc nón lá bé xinh trong nhà hay đặt trên bàn làm việc chính là cách để các vị khách từ phương Tây lưu giữ ký ức về một Việt Nam mến khách và giàu bản sắc.

Việc nón lá – dù ở phiên bản thu nhỏ – được lựa chọn nhiều trong danh mục quà lưu niệm, cũng cho thấy du khách nước ngoài ngày càng trân trọng giá trị văn hóa bản địa thay vì chỉ tìm đến những món quà lưu niệm mang tính phổ biến.

Ảnh minh họa

Những món đồ lưu niệm nhỏ nhưng đầy tính biểu trưng của Việt Nam

Không chỉ đơn thuần là vật phẩm trang trí, những món quà lưu niệm còn được coi như “cầu nối” văn hóa, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh chiếc nón lá mini vốn rất quen thuộc, có nhiều lựa chọn khác cũng giàu tính biểu trưng, nhỏ gọn và dễ mang theo trong hành lý.

Một trong số đó là guốc mộc và guốc sơn mài mini. Đây là hình ảnh gắn liền với đời sống truyền thống, nhất là khi kết hợp cùng áo dài, tà áo bà ba. Phiên bản thu nhỏ được làm khéo léo, thường dùng làm đồ trang trí hoặc móc khóa, khiến du khách thích thú bởi vừa dễ mua, vừa mang đậm hồn xưa Việt Nam. Tương tự, búp bê mặc áo dài cũng được nhiều người lựa chọn. Những con búp bê xinh xắn khoác trên mình tà áo dài nhiều màu sắc, đôi khi kèm theo nón lá, là cách tái hiện hình ảnh người phụ nữ Việt duyên dáng một cách sinh động.

Nếu muốn tìm một món quà thiên về nghệ thuật, tranh dân gian Đông Hồ hoặc tranh in lụa thu nhỏ là gợi ý đáng tham khảo. Với màu sắc mộc mạc, đề tài gần gũi, dòng tranh này không chỉ gói gọn tinh hoa văn hóa dân gian mà còn dễ dàng vận chuyển vì có thể cuộn lại, cất gọn trong vali. Trong khi đó, túi và khăn thổ cẩm lại mang hơi thở vùng cao, với họa tiết sặc sỡ, cầu kỳ. Những sản phẩm này không chỉ đẹp mắt mà còn hữu dụng trong đời sống hàng ngày, nên được du khách trẻ đặc biệt yêu thích.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, sản phẩm gốm Bát Tràng mini cũng được đánh giá cao. Những bộ ấm trà, bình hoa nhỏ nhắn vừa mang tính ứng dụng, vừa đại diện cho một làng nghề truyền thống trăm năm tuổi. Ở phân khúc phổ biến, móc khóa hay nam châm tủ lạnh in hình biểu tượng Việt Nam như Chùa Một Cột, Tháp Rùa, Chợ Bến Thành, cầu Rồng Đà Nẵng… luôn là lựa chọn quen thuộc.

Dù đơn giản, chúng vẫn tạo ấn tượng rõ ràng về điểm đến mà du khách đã đi qua. Cuối cùng, không thể không nhắc tới bưu thiếp giấy dó in hình tranh Đông Hồ, Hàng Trống hoặc phong cảnh phố cổ. Vật phẩm nhỏ bé này nhẹ nhàng, độc đáo, và chứa đựng tinh hoa một chất liệu truyền thống hiếm nơi nào có được.

Ảnh minh họa

Tất cả những món quà lưu niệm kể trên đều có điểm chung: nhỏ gọn, giá cả hợp lý, dễ tìm mua và giàu giá trị văn hóa. Với khách quốc tế, đó không chỉ là kỷ niệm mang về từ một chuyến đi, mà còn là cơ hội để kể câu chuyện về Việt Nam – một đất nước hiếu khách, nhiều màu sắc văn hóa và đang ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.