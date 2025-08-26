Nơi được mệnh danh ở vị trí độc nhất, "có 1-0-2" để xem diễu binh 2/9: Đại lý báo giá phòng gây bất ngờ!

Sự kiện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 tới đây đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách. Những vị trí nằm dọc theo các tuyến đường chính của các đoàn diễu binh như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương… được ví như “đất vàng”. Bởi từ đây có thể bao quát trọn vẹn khung cảnh trang nghiêm và hào hùng của ngày lễ.

Nổi bật trong số đó, có một nơi được nhiều người mệnh danh sở hữu vị trí độc nhất, "có 1-0-2" vì có thể xem nhiều đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ở khoảng cách rất gần. Đó là Army Hotel, địa chỉ tại số 1A đường Nguyễn Tri Phương. Mức giá mà các đại lý hiện báo cho khách hàng cũng là yếu tố đáng chú ý.

Tầm nhìn trực diện từ khách sạn, xem được rất gần đoàn diễu hành đi qua trong buổi tổng hợp luyện (Ảnh Thùy Trang)

Cụ thể, theo các đại lý bán phòng, hiện nay giá phòng Army Hotel cho dịp lễ 2/9 từ 5.xxx.xxx (5 triệu) đồng/phòng/đêm. Đây là con số được đánh giá là gấp nhiều lần so với ngày thường. Bởi khảo sát trên nền tảng đặt phòng như Booking, Agoda, giá cho 1 đêm lưu trú tại Army Hotel ngày thường dao động từ hơn 1,2 triệu đồng, đắt nhất vào khoảng gần 4 triệu đồng.

Khách sạn nằm gần loạt điểm đến lịch sử - văn hóa

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên một trong những trục đường chính mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, Army Hotel còn gần hàng loạt di tích lịch sử - văn hóa nổi bật của thủ đô.

Từ khách sạn, du khách chỉ cần vài phút đi bộ là đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột hay Bảo tàng Hồ Chí Minh – những điểm đến mang tính biểu tượng, gắn liền với lịch sử dân tộc. Không xa hơn là Cửa Bắc, Phủ Chủ tịch, tuyến phố Điện Biên Phủ rợp bóng cây với những biệt thự Pháp cổ, và chỉ khoảng 10 phút di chuyển là tới Hồ Hoàn Kiếm cùng khu phố cổ nhộn nhịp.

Cổng chính đi vào khách sạn (Ảnh Booking)

Chính yếu tố vị trí này đã khiến nhiều du khách đánh giá cao Army Hotel trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Một du khách để lại bình luận trên Booking cho rằng: “Khách sạn nằm ngay trung tâm, rất thuận tiện để đi tham quan các địa điểm lịch sử. Chỉ cần bước ra là đã thấy không khí của Hà Nội cổ kính".

Trên Tripadvisor, một vị khách quốc tế nhận xét: “Điểm cộng lớn nhất là có thể đi bộ tới Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp chuyến đi của chúng tôi trở nên dễ dàng và đáng nhớ". Trong khi đó, trên Agoda, nhiều du khách đồng tình rằng “vị trí hoàn hảo để kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá, đặc biệt trong dịp lễ lớn của đất nước".

Từ khách sạn, du khách có thể di chuyển thuận tiện ra nhiều điểm đến đậm tính văn hóa - lịch sử của thủ đô (Ảnh Traveloka)

Army Hotel mang đến hệ thống tiện ích và dịch vụ đa dạng, phù hợp với cả khách nghỉ dưỡng lẫn công tác. Khách sạn đạt chuẩn 4 sao với hơn 200 phòng, thiết kế rộng rãi. Khuôn viên khách sạn có hồ bơi ngoài trời xanh mát, phòng tập thể dục, spa – salon làm đẹp, cùng hệ thống nhà hàng và quầy bar phục vụ từ buffet sáng phong phú đến ẩm thực quốc tế và Việt Nam. Với du khách đi cùng gia đình, khách sạn cung cấp cũi trẻ em miễn phí, dịch vụ giặt là, bãi đỗ xe và hỗ trợ đặt tour tham quan.

Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, khách sạn nhận về nhiều đánh giá tích cực. Booking.com ghi nhận điểm số trung bình 8.0/10, trong đó yếu tố “thoải mái” và “sạch sẽ” đạt 8.2 – 8.3, còn vị trí được khách đặc biệt khen ngợi với 8.6 điểm. Expedia chấm khách sạn mức 8.4/10 – Very good, trong khi Skyscanner cho điểm 4.4/5, nổi bật ở tiêu chí tiện nghi và dịch vụ.

Khách sạn cung cấp đầy đủ tiện ích cũng như phòng nghỉ rộng rãi, tiện nghi (Ảnh Agoda)

Nhờ tất cả các yếu tố trên, Army Hotel không chỉ là nơi lưu trú thuận tiện cho ngày Quốc khánh, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng để bắt đầu hành trình khám phá Hà Nội giàu truyền thống và sắc màu văn hóa.

Khách sạn đáng tham khảo khác khu vực trung tâm Hà Nội

Ngoài Army Hotel, du khách có thể tham khảo thêm nhiều khách sạn khác nằm trên các trục đường trung tâm – nơi đoàn diễu binh, diễu hành dịp 2/9 đi qua. Nổi bật là Sofitel Legend Metropole Hanoi (Ngô Quyền, Hoàn Kiếm), khách sạn 5 sao lâu đời với kiến trúc Pháp cổ, nằm ngay gần Nhà hát Lớn và Hồ Hoàn Kiếm. Nơi đây được nhiều du khách quốc tế lựa chọn nhờ vị trí thuận tiện để vừa ngắm phố đi bộ, vừa dễ dàng di chuyển tới Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh đó, Hotel de l’Opera Hanoi – MGallery (Tràng Tiền) cũng ghi điểm với phong cách boutique sang trọng, chỉ vài bước chân là tới Nhà hát Lớn và hồ Hoàn Kiếm – điểm check-in quen thuộc của người dân mỗi dịp Quốc khánh. Nếu muốn lưu trú tại khu vực Ba Đình, Hanoi Daewoo Hotel (Kim Mã) hay Pullman Hanoi (Cát Linh) đều là những lựa chọn đáng cân nhắc, khi nằm trên tuyến đường chính của sự kiện, vừa thuận tiện cho việc di chuyển, vừa gần nhiều điểm tham quan như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Mỹ thuật hay Cửa Bắc.

Ảnh minh họa

Ở phân khúc boutique và tầm trung, Silk Path Boutique Hanoi (Hàng Khay) hay Hotel du Parc Hanoi (Lê Duẩn) cũng rất được du khách yêu thích nhờ vị trí trung tâm, dễ dàng kết hợp nghỉ dưỡng với việc tham gia các hoạt động lễ hội. Tất cả những khách sạn này đều chung một ưu thế: nằm ở “trái tim” thủ đô, gần các di tích lịch sử – văn hóa quan trọng và đặc biệt, là điểm đến lý tưởng để du khách vừa tận hưởng kỳ nghỉ, vừa hòa mình vào không khí trang nghiêm, rực rỡ trong ngày lễ trọng đại 2/9.