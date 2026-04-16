HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người trẻ đang đua nhau sống theo xu hướng Nonnamaxxing

Chi Chi |

Sống như các bà ngoại người Ý là sống như thế nào?

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đã dành nhiều thập kỷ và hàng tỷ USD để giải mã bí ẩn của sự trường thọ. Từ tắm nước đá, máy theo dõi đường huyết liên tục cho đến vô số loại thực phẩm chức năng. Thế nhưng sau tất cả, Internet đã tìm ra câu trả lời mới nhất: Hãy cứ sống như một bà ngoại người Ý.

“Nonnamaxxing” là khái niệm về việc áp dụng các thói quen hàng ngày của một "nonna" (bà ngoại) người Ý để kéo dài tuổi thọ và làm cho những năm tháng đó trở nên ý nghĩa hơn. Đi bộ nhiều hơn. Ăn thực phẩm tự nhiên. Giữ kết nối với cộng đồng. Thưởng thức cà phê mà không phải trả lời email. Theo tạp chí SELF, trào lưu này đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, và lần này, xu hướng chăm sóc sức khỏe của giới trẻ thực sự có cơ sở khoa học.

Nonnamaxxing - Ảnh 1.

Ý luôn nằm trong danh sách các quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới; những công dân cao tuổi nhất ở đây ngày càng sống thọ hơn, và vùng Sardinia đã lọt vào danh sách "Vùng Xanh" (Blue Zones) - nơi con người thường xuyên sống thọ trên 100 tuổi. Có một điều gì đó đang vận hành hiệu quả tại đây, và nó đã tồn tại từ ba thế hệ trước khi các ứng dụng chăm sóc sức khỏe ra đời.

Licia Fertz, một cụ bà 96 tuổi sống tại Viterbo, Ý, chia sẻ với SELF về triết lý đơn giản của mình: “Đừng bao giờ nghĩ mình già. Bạn sinh ra là để trẻ trung”. Cụ luôn diện đồ đẹp mỗi sáng, trang điểm và mặc những màu sắc tươi tắn dù có ra khỏi nhà hay không, bởi vì “vẻ ngoài chỉn chu là một hành động tự yêu bản thân”. Chẳng cần ứng dụng nào cả.

Đằng sau tư duy đó là những nghiên cứu thực tiễn. Một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy mối liên hệ đo lường được giữa cách phụ nữ nhìn nhận về sự lão hóa và tốc độ lão hóa thực tế của họ.

Sonja Lyubomirsky, giáo sư tâm lý học tại UC Riverside, cho biết cách nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống là rất quan trọng: “Đó là món quà? Đó là về sự thông thái, trưởng thành và sự phong phú của cuộc sống, hay là về sự suy tàn và mất mát? Cả hai đều có thể đúng, nhưng bạn có quyền lựa chọn cách tin”.

Nonnamaxxing - Ảnh 2.

Về mặt thể chất, mọi thứ ít bí ẩn hơn. Các "nonne" người Ý đi bộ liên tục, không phải vì họ tối ưu hóa số bước chân, mà vì đó là cách các thành phố ở Ý vận hành. Daniel Lieberman, giáo sư Sinh học Tiến hóa Người tại Harvard, cho biết đi bộ vẫn là “hình thức vận động cơ bản nhất của con người”, với hàng trăm nghiên cứu xác nhận nó giúp con người lão hóa tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2025 trên Tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ cho thấy chỉ cần 15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày cũng có thể giảm nguy cơ tử vong sớm. Chỉ vậy thôi. 15 phút.

Cộng đồng cũng quan trọng không kém sự vận động. Những bà ngoại người Ý luôn gắn kết chặt chẽ với gia đình và hàng xóm cho đến tận lúc già, họ chăm sóc cháu chắt, duy trì các hoạt động xã hội và từ chối việc "biến mất" một cách lặng lẽ. Nghiên cứu cho thấy những người làm tình nguyện hơn 100 giờ mỗi năm có nguy cơ tử vong thấp hơn, lạc quan hơn và có mục đích sống mạnh mẽ hơn. Cụ Fertz đúc kết đơn giản hơn: Sự buồn chán mới là “thứ thực sự khiến bạn già đi”.

Nonnamaxxing - Ảnh 3.

Nhà tâm lý trị liệu Jonathan Alpert giải thích rằng "nonnamaxxing" gây sốt vì mọi người đang thực sự kiệt sức bởi văn hóa hối hả. “Nhiều người trẻ cảm thấy quá tải trước áp lực phải liên tục tối ưu hóa bản thân, làm việc năng suất và biến cuộc sống của mình thành nội dung trên mạng xã hội”. Ông nói thêm, sức hấp dẫn ở đây chính là “viễn cảnh về một cuộc sống chân thực, ấm áp và không vội vã”.

Sau khi bóc tách lớp vỏ xu hướng, đó đơn giản là mô tả về một cuộc sống tốt đẹp. Các bà ngoại người Ý đã sống như vậy suốt nhiều thế kỷ. Còn chúng ta thì bây giờ mới chịu ngước mắt khỏi màn hình điện thoại để nhận ra điều đó.

Nguồn: VICE

Tags

Nonnamaxxing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại