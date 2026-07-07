Người tình duy nhất Lý Hùng công khai ở tuổi 50

Cuộc sống của người tình duy nhất Lý Hùng công khai vô cùng viên mãn khi bước sang tuổi 50.

Thập niên 1990, màn ảnh Việt chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim mì ăn liền với những tên tuổi lẫy lừng. Giữa một thế hệ mỹ nhân mang vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo như Diễm Hương hay Việt Trinh, Y Phụng xuất hiện như một làn gió khác biệt.

Cô được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm" nhờ phong cách phóng khoáng, táo bạo đi trước thời đại.

Y Phụng - Lý Hùng.

Mối tình thanh xuân rực rỡ và danh xưng "người tình duy nhất"

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, sinh năm 1976, là con nhà nòi chính hiệu khi có cha mẹ là cặp nghệ sĩ cải lương tài danh Minh Phụng và Kiều Tiên. Sở hữu nhan sắc sắc sảo cùng gu thời trang phá cách, cô nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hạng A với mức cát-xê đỉnh điểm lên đến 15 cây vàng cho một vai diễn.

Trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, Y Phụng kết hợp với Lý Hùng tạo nên cặp đôi vàng của màn ảnh qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Hải đường trắng. Sự ăn ý từ phim ảnh đến đời thực đã gắn kết họ trong một mối tình kéo dài 4 năm. Và Y Phụng cũng là người tình duy nhất cho đến hiện tại Lý Hùng công khai thừa nhận với truyền thông và khán giả.

Dù chia tay vì những lý do cá nhân, họ vẫn luôn dành cho đối phương sự trân trọng và xem nhau như những người tri kỷ.

Vóc dáng thon gọn hiện tại của Y Phụng.

Cuộc sống ngọt ngào và những khoảnh khắc đầy tình cảm bên con gái

Sau khi sinh con gái đầu lòng ở tuổi 41, Y Phụng từng đối mặt với việc tăng cân mất kiểm soát (tăng hơn 20kg). Sự thay đổi vóc dáng đột ngột ở tuổi trung niên từng khiến cô vô cùng tự ti, hạn chế nhận show diễn ở xa và ngại xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ vốn có, cô không đầu hàng trước thời gian.

Thời gian qua, Y Phụng đã thực hiện chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt kết hợp cùng việc chăm chỉ tập gym, bơi lội và chạy bộ mỗi ngày. Thành quả từ sự kiên trì bền bỉ đó là cô đã giảm cân thành công, lấy lại được thân hình thon gọn và những đường cong quyến rũ. Ở độ tuổi 50, nhan sắc của Y Phụng được nhận xét là ngày càng mặn mà, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng của những năm 90, Y Phụng hiện tại tận hưởng cuộc sống bình yên, không áp lực tiền bạc bên người chồng thứ hai tại Mỹ. Niềm vui lớn nhất ở tuổi xế chiều của cô chính là cô con gái nhỏ Paris, mẹ và gia đình.

Trên trang cá nhân, Y Phụng thường xuyên đăng tải loạt ảnh đời thường ngọt ngào, đầy tình cảm bên con gái và mẹ. Bé Paris được mẹ chăm chút từng li từng tý. Cô bé thừa hưởng nét đẹp sắc sảo từ người mẹ nổi tiếng, cực kỳ dạn dĩ, tự tin trước ống kính và bộc lộ năng khiếu ca múa từ nhỏ. Khi đưa con đi trải nghiệm tại các phim trường, Y Phụng bộc bạch cô như nhìn thấy chính hình ảnh của mình ngày xưa được ba mẹ dắt đi hát.

Y Phụng luôn đồng hành cùng con gái.

Trong một status, Y Phụng viết: "Khi đã trở thành một người mẹ thì phiên bản cũ đã trở thành lỗi thời thay vào đó là một phiên bản mới đại loại như mang giày cho con, đưa con đi học, chở con đi hát. Ngồi chờ con sau cánh màn nhung, ngồi đợi con trong phòng thâu âm". Đính kèm chia sẻ là hình ảnh Y Phụng thời trẻ đầy quyến rũ, sexy và hình ảnh hiện tại cô đang chăm sóc con vô cùng chu đáo.

Có thể thấy cuộc sống hiện tại của cô tuy thiếu đi hào quang của một ngôi sao điện ảnh hàng đầu nhưng lại tràn ngập sự tự tại, viên mãn của một người mẹ, người vợ hạnh phúc.