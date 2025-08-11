Người tiêu dùng dè dặt với xe ô tô xăng cũ, thị trường chờ đợi làn sóng điện hóa

Gần đây, thay vì lên mạng giới thiệu xe để bán hàng, nhiều chủ showroom ô tô cũ lên mạng than thở về tình trạng ế hàng, bán chậm, lỗ vốn do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua kém. Một xu thế chung là người dân dần quay lưng với xe xăng để chuyển đổi sang xe điện nhằm thích ứng với chính sách hạn chế xe ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động trong vùng phát thải thấp.

Thị trường mua bán ô tô cũ “trầm lắng”.

Tháng trước, vợ chồng chị Phan Phương Mai (TP Hà Nội) tính mua một chiếc xe ô tô cũ chạy xăng tầm 200 triệu để đi làm và đưa đón con đi học. Chưa kịp mua thì có thông tin Hà Nội sắp áp dụng chính sách cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hạn chế ô tô cá nhân hoạt động trong khu vực nội thành từ vành đai 1 trở vào và dần mở rộng ra vành đai 3 trong một vài năm tới. Nghĩ tới cảnh mua xe được vài năm, nếu chính sách này được thực thi thì xe xăng sẽ bị hạn chế, thậm chí là không được đi vào nội thành, rồi có khi lại phải bán xe xăng mua xe điện nên hai vợ chồng chị đã lùi thời điểm mua xe. Chị Mai cho biết, sẽ cố gắng tiết kiệm thêm tiền, khi nào đủ sẽ chuyển sang mua chiếc xe ô tô điện mới cho yên tâm.

Cũng giống chị Mai, anh Đỗ Tuấn, công tác tại một doanh nghiệp nằm trên đường Tôn Thất Tùng lo ngại nếu tiếp tục sử dụng xe xăng thì sau ngày 1/1/2028 có thể sẽ không đi được đến nơi làm việc bằng chiếc xe hiện tại. Nhưng tiếp tục sử dụng thì đến lúc đó không biết có bán được xe không và có thể xe sẽ mất giá sâu. Do vậy, anh Tuấn cũng có ý định bán xe Mazda 3 đời 2014 đang sử dụng để mua xe ô tô điện đi làm hàng ngày vì nơi anh làm việc nằm trong vành đai 2.

Ông Nguyễn Xuân Biên, Thành viên HĐQT Công ty Bcar Hà Nội (đường Cầu Diễn, TP Hà Nội) đánh giá cao chủ trương hạn chế xe điện nhằm giảm phát thải: "Ngoài giảm phát thải, xe điện có chi phí bảo dưỡng, nuôi xe thấp. Hiện, các hãng xe điện đang có nhiều chính sách ưu đãi cho người mua. Tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều người có tâm lý e dè khi mua xe điện vì lo thiếu hạ tầng trạm sạc, thời gian sạc lâu, tính tiện dụng và chi phí mua ban đầu cao hơn mua xe ô tô cũ. Dù vậy, thời điểm này, nhiều người không dám mạo hiểm mua xe ô tô sử dụng xăng, dầu vì nắm được lộ trình chỉ một thời gian không lâu nữa sẽ bị cấm, hạn chế hoặc phải trả phí nếu sử dụng trong khu vực nội thành".

Anh Hiển, một chủ gara ô tô cũ ở Xuân Đỉnh, Hà Nội đánh giá thị trường ô tô cũ hiện nay rất đa dạng mẫu mã, chủng loại và giá cả. Chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đã có thể mua được một chiếc ô tô cũ phù hợp với điều kiện kinh tế, nhu cầu sử dụng như Morning, Spark, Focus, Altit hay các xe đời cũ hơn có mức giá chỉ loanh quanh chiếc xe máy tay ga. Khoảng 200 - 300 triệu có thể mua được một chiếc xe cũ ô tô xăng tương đối tốt. Vậy nhưng cửa hàng của anh Hiển từ đầu năm đến giờ tình hình kinh doanh không mấy khả quan, hoạt động cầm chừng, sụt giảm doanh số khoảng 30-40% so với năm trước. Thời gian gần đây lại càng khó khăn hơn khi mà người dân dần quay lưng lại với xe xăng để chuyển sang đi xe ô tô điện.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, chủ gara ô tô Nam Bắc chuyên kinh doanh ô tô cũ tại đường Lê Quang Đạo (TP Hà Nội) cho biết: "Khoảng 2-3 tháng trở lại đây thị trường xe ô tô cũ rất chậm, nhất là sau khi có chính sách hạn chế xe máy, ô tô chạy xăng, dầu khiến cho người dân có tâm lý hoang mang, lo ngại nên gần như không có các giao dịch mua. Ngược lại, cửa hàng chủ yếu nhận được các cuộc gọi của khách hàng tham khảo giá bán xe ô tô xăng, dầu cũ. Thậm chí có khách hàng mới mua xe được khoảng 1 năm cũng gọi hỏi bán để chuyển sang mua xe điện.Doanh số tháng 7 vừa rồi cả gara chỉ bán được vài xe trên tổng số khoảng 60 xe tồn kho, cửa hàng có tháng lỗ khoảng 300-400 triệu tháng là chuyện bình thường", ông Quốc Anh cho biết.

Dù thị trường ô tô xăng cũ đang gặp khó, nhưng đây cũng là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xu hướng giao thông xanh, bền vững. Sự chuyển dịch sang xe điện không chỉ là bước đi phù hợp với chính sách phát thải thấp, mà còn là cơ hội để thị trường ô tô Việt tái cấu trúc theo hướng hiện đại hơn.