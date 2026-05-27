Người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ phụ gia 'bảo vệ xe trước xăng E10' bán tràn lan trên mạng

Bên cạnh những thắc mắc về hiệu suất vận hành, không ít người dùng bày tỏ lo ngại nguy cơ xăng sinh học gây ăn mòn chi tiết nhựa, cao su, làm ngậm nước hoặc ảnh hưởng đến động cơ.

Tâm lý lo lắng này nhanh chóng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho thị trường phụ gia nhiên liệu. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt gara ô tô, cửa hàng chăm sóc xe và các gian hàng trực tuyến đã tung ra nhiều sản phẩm quảng bá với công dụng “bảo vệ động cơ khi dùng xăng E10”.

Các sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu như STA-BIL, Liqui Moly, Motul, Lucas Oil hay PV Racing được giới thiệu chứa hợp chất chống oxy hóa, chất ổn định nhiên liệu, phụ gia làm sạch kim phun, buồng đốt, giảm ma sát và thậm chí cải thiện chỉ số octane.

Đi kèm là những lời quảng cáo hấp dẫn như “chống ăn mòn do xăng sinh học”, “tạo lớp màng bảo vệ buồng đốt”, “giảm nguy cơ tách nước với xăng E10” hay “giải pháp bắt buộc khi sử dụng xăng E10”. Giá bán mỗi chai phụ gia dao động từ 200.000-500.000 đồng tùy thương hiệu và dung tích. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của các loại phụ gia này vẫn đang được người tiêu dùng tranh luận

Nhiều luồng ý kiến

Anh Lê Văn Công, chủ sở hữu xe Mazda 3 năm sản xuất 2018 chia sẻ, sau khi nghe nhiều thông tin về việc xăng E10 dễ đọng nước, anh đã mua một chai phụ gia STA-BIL trên sàn thương mại điện tử để sử dụng thử.

“Cảm nhận ban đầu là xe đạp ga có vẻ thoát hơn, động cơ êm hơn một chút. Nhưng để nói nó thực sự tạo ra "lớp bảo vệ" chống tác dụng phụ của E10 như quảng cáo thì tôi không thể kiểm chứng được”, anh Công chia sẻ.

Trong khi đó, anh Duy Kiên (phường Hà Đông, Hà Nội), đang sử dụng Toyota Yaris năm 2017 lại tỏ ra không hài lòng sau khi sử dụng phụ gia.

“Thấy nhiều người trên mạng than xe hụt hơi, chết máy vì xăng E10 nên tôi mua phụ gia ở cửa hàng gần nhà. Đổ xong chạy hết cả bình mà xe vẫn y như cũ, không mấy khác biệt. Cảm giác giống như bỏ tiền ra chỉ để yên tâm về mặt tinh thần”, anh Kiên cho biết.

Những phản hồi trái chiều cho thấy tác dụng mà phụ gia mang lại phần lớn vẫn dựa trên cảm nhận chủ quan của người sử dụng, trong khi khả năng “bảo vệ” động cơ trước đặc tính của xăng E10 chưa có cơ sở rõ ràng để kiểm chứng.

Theo các chuyên gia, cần tách bạch giữa đặc tính của xăng E10 và công dụng thực sự của phụ gia nhiên liệu.

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống. Ưu điểm lớn nhất của loại xăng này là giảm phát thải và thân thiện hơn với môi trường. Tuy nhiên, ethanol có tính hút ẩm mạnh nên trong một số điều kiện nhất định có thể xảy ra hiện tượng tách lớp nhiên liệu.

Kỹ sư ô tô Đinh Mạnh Linh cho biết, hiện tượng hút ẩm và tách lớp chủ yếu xuất hiện ở những xe ít sử dụng, để lâu trong gara, bình xăng không đầy hoặc hệ thống chứa không kín.

“Phụ gia ổn định nhiên liệu có thể hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa và hình thành cặn, đặc biệt với các phương tiện để lâu ngày. Một số sản phẩm còn có thành phần giúp phân tán hoặc giữ một lượng nước nhỏ trong hỗn hợp, từ đó giảm nguy cơ nước tự do lắng xuống đáy bình”, vị kỹ sư chia sẻ.

Anh Đặng Hùng Dũng, chủ một gara sửa chữa tại Hà Nội cho rằng phần lớn phụ gia trên thị trường hiện nay thực chất là các hóa chất gốc dung môi với thành phần làm sạch mạnh như PEA hoặc PIBA.

“Tác dụng chính của chúng là hòa tan cặn carbon, muội than bám ở kim phun, xupap nạp và buồng đốt, từ đó giúp động cơ vận hành mượt hơn. Việc nói phụ gia tạo ra "lá chắn" bảo vệ động cơ khỏi đặc tính hóa học của ethanol là rất khó kiểm chứng”, anh Dũng đánh giá.

Theo các chuyên gia, việc nhiều đơn vị quảng cáo phụ gia làm sạch như một “tấm khiên” chống tác dụng phụ xăng E10 có thể là sự đánh tráo khái niệm, tận dụng tâm lý lo ngại của người tiêu dùng trong bối cảnh xăng sinh học ngày càng phổ biến.

Đáng chú ý, hầu hết các nhà sản xuất ô tô và xe máy đều khẳng định những mẫu xe phun xăng điện tử sản xuất từ khoảng năm 2010 trở lại đây đã được thiết kế vật liệu tương thích với xăng E10, thậm chí E15. Vì vậy, lo ngại xăng E10 gây hỏng động cơ trên các dòng xe hiện đại được đánh giá là có phần thái quá.

Người tiêu dùng dần cởi mở với xăng sinh học E10.

Không nên “thần thánh hóa” phụ gia

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng phụ gia làm sạch hệ thống nhiên liệu định kỳ sau mỗi 5.000-10.000km là thói quen bảo dưỡng có lợi, giúp giữ kim phun và buồng đốt sạch sẽ, bất kể sử dụng xăng RON 95, E5 hay E10.

Tuy nhiên, phụ gia chỉ mang tính hỗ trợ phòng ngừa chứ không phải giải pháp sửa chữa hay “bảo vệ tuyệt đối” cho động cơ.

Để sử dụng xăng E10 an toàn và hiệu quả, người dùng được khuyến cáo cần đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất để xác định xe có tương thích với loại nhiên liệu này hay không. Với những phương tiện sử dụng thường xuyên, việc bổ sung phụ gia là không cần thiết; thay vào đó nên ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng uy tín nhằm hạn chế nguy cơ pha tạp chất.

Đối với các xe ít sử dụng, người dùng có thể cân nhắc sử dụng phụ gia ổn định nhiên liệu nhưng cần pha đúng tỷ lệ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc sử dụng quá liều lượng có thể làm thay đổi tỷ lệ hòa khí, khiến ECU nhận sai tín hiệu từ cảm biến oxy và dẫn đến báo lỗi động cơ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo chỉ nên lựa chọn sản phẩm ghi rõ “E10 Compatible” hoặc “Ethanol Treatment”, đồng thời sử dụng đúng cách bằng việc đổ phụ gia trước rồi mới bơm xăng để đảm bảo hòa trộn đều.

Quan trọng hơn cả, người tiêu dùng cần tỉnh táo tiếp cận thông tin trên cơ sở kỹ thuật và khuyến cáo chính hãng, tránh để tâm lý hoang mang hoặc những lời quảng cáo “có cánh” dẫn dắt chi tiêu cho các rủi ro chưa chắc đã tồn tại.