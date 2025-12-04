Người tiêu dùng băn khoăn về giá xăng E10

Băn khoăn về giá

Theo bảng giá hiện hành, tại các cửa hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), xăng E10 đang được bán ở mức 19.650 đồng/lít (vùng 1) và 20.040 đồng/lít (vùng 2). Trong khi đó, giá xăng RON 95 ở mức 20.480 đồng/lít (vùng 1) và E5 RON 92 ở mức 19.280 đồng/lít.

Mức giá này cho thấy E10 đang nằm giữa E5 RON92 và RON95, nhưng khoảng chênh hiện tại vẫn quá nhỏ để tác động đến nhu cầu tiêu dùng.

Anh Trần Tiến Hùng (ở Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho biết đã nhiều lần thử đổ xăng E10 và nhận thấy xe vận hành bình thường. Tuy nhiên, mức chênh vài trăm đồng chưa đủ để thuyết phục. “E10 phải rẻ đến mức khiến người mua thấy lợi ích ngay khi cầm hóa đơn. Chỉ cần mỗi tháng tiết kiệm thêm vài trăm nghìn đồng thì người dân sẽ tự chuyển đổi”, anh Hùng chia sẻ.

Một số người tiêu dùng khác cũng cho rằng, họ muốn tiết kiệm nhưng không muốn cảm giác “đánh đổi chất lượng lấy giá”. Còn nếu chênh lệch chỉ 300-500 đồng/lít tâm lý chung sẽ là dùng loại quen thuộc cho yên tâm.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL - cho biết, PVOIL đã triển khai bán E10 từ đầu tháng 8, bắt đầu từ Hà Nội, Hải Phòng rồi mở rộng đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TPHCM, Thanh Hóa… Các cửa hàng đã thuần thục công tác xúc rửa bồn bể, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật. Kho pha chế của PVOIL đã được Ủy ban Tiêu chuẩn quốc gia cấp giấy chứng nhận, quy trình kiểm tra, đánh giá và thử nghiệm chặt chẽ.

Người tiêu dùng bắt đầu sử dụng xăng E10

Theo ông Hưng, qua thời gian thí điểm, các cửa hàng trong hệ thống đều nhận thấy sản lượng tiêu thụ E10 tăng khoảng 10% mỗi tháng, điều này cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường.

“Vấn đề quan tâm nhất hiện tại là giá xăng E10. Mặt hàng này đắt hơn RON92 một chút và rẻ hơn RON95 một chút nên chưa tạo động lực mạnh để người dân chuyển dịch”, ông Hưng chia sẻ.

Lãnh đạo PVOIL khẳng định, đến nay hạ tầng pha chế của PVOIL đã hoàn thiện 100% và đã sẵn sàng cho triển khai đại trà từ 1/6/2026. Sản lượng pha chế có thể đáp ứng toàn bộ hệ thống PVOIL và thậm chí hỗ trợ cho các đầu mối khác khi có nhu cầu.

Lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex cho biết, sau 4 tháng thí điểm E10 tại 40 cửa hàng ở TPHCM và Quảng Ngãi, sản lượng tiêu thụ bình quân đạt 50 m³/ngày, và E10 càng rẻ bao nhiêu, thị trường càng tự chuyển dịch bấy nhiêu.

Để bảo đảm nguồn cung ethanol, Petrolimex đã làm việc với nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước; hai nhà máy ethanol trong nước mới đáp ứng 20-30% nhu cầu, phần còn lại nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapore và Philippines. Petrolimex hiện vận hành 7 kho phối trộn sinh học công suất 6-6,1 triệu m³/năm và đang tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất để sẵn sàng cho giai đoạn chuyển đổi toàn thị trường.

Dù vậy, đại diện Petrolimex chỉ ra thách thức cốt lõi: Nguồn xăng nền đạt tiêu chuẩn hàm lượng oxy bằng 0 trong nước mới đáp ứng 60%, phần còn lại nhập khẩu với chi phí cao, khiến giá thành E10 sau phối trộn bị đội lên. Petrolimex cũng kiến nghị Nhà nước điều chỉnh quy chuẩn QCVN 01:2022/BKHCN, đặc biệt về chỉ tiêu hàm lượng oxy, nhằm phù hợp với thực tế cung ứng trong nước.

Cần sự đón nhận của thị trường

Phía doanh nghiệp tư nhân, lo ngại không nằm ở kỹ thuật mà ở khả năng sinh lời. Chủ một doanh nghiệp phân phối tại Hà Nội cho biết, hiện chi phí nâng cấp bồn bể, đường ống, thiết bị phối trộn, kiểm định để bán xăng E10 đều tốn kém. Các doanh nghiệp phải đầu tư khoản không nhỏ trong khi chưa có cơ chế hỗ trợ rõ ràng. Vì thế, khối doanh nghiệp tư nhân hầu như chưa bán E10, trong khi PVOIL và Petrolimex duy trì bán theo yêu cầu quản lý nhà nước.

“Nếu không có chính sách đủ hấp dẫn để doanh nghiệp kinh doanh có lãi, việc bán xăng E10 sẽ gặp điểm nghẽn khi triển khai toàn quốc. Việc triển khai chỉ hiệu quả khi thị trường đón nhận một cách tích cực từ cả người bán, người mua chứ không phải bằng mệnh lệnh hành chính”, đại diện doanh nghiệp nói.

Việc triển khai bắt buộc trên toàn quốc từ 1/6/2026 cần sự đón nhận tích cực từ cả người bán và người mua.

Trao đổi với PV Tiền Phong , chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, để E10 thật sự đi vào đời sống, chính sách không thể dừng ở khẩu hiệu hay vận động tuyên truyền, mà phải chạm đúng động cơ kinh tế của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo ông Long, 6 tháng đầu năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề, khi xăng khoáng RON 95 và E10 cùng tồn tại song hành. Trong giai đoạn này, giá E10 phải tạo ra “khoảng chênh mục tiêu” ở mức 1.000-1.500 đồng/lít so với xăng khoáng tương đương, để người dân nhìn thấy lợi ích ngay trên hóa đơn thanh toán. Con số hiện tại chỉ khoảng hơn 700 đồng/lít chưa đủ để thay đổi hành vi tiêu dùng. Khoảng chênh mong muốn có thể đạt được thông qua việc phối hợp nhịp nhàng các công cụ thuế, quỹ bình ổn và khi điều kiện chín muồi.

Cũng theo ông Long, rào cản lớn nhất của xăng E10 không nằm ở kỹ thuật, mà ở tâm lý. “Muốn người dân an tâm, phải có cam kết bảo hành của hãng xe và doanh nghiệp xăng dầu; ghi nhãn, trị số octan và truy xuất QR minh bạch; danh sách xe tương thích công bố công khai để người dân không cảm thấy bị ép dùng”, ông Long nói.

Ngoài ra, việc phủ sóng điểm bán cũng quan trọng không kém giá cả và tâm lý. E10 phải xuất hiện ở mọi cửa hàng đủ điều kiện, với tỷ lệ trụ bơm tối thiểu tại mỗi trạm. Đặc biệt, cần duy trì lựa chọn RON95-E10 cho các dòng xe yêu cầu RON95 để tránh tâm lý “bị hạ chuẩn”.

Ông Long nhấn mạnh thêm, ethanol là mắt xích quyết định nên chính sách thuế phải mang tính sống còn. Nếu ethanol thiếu ổn định về giá hoặc thuế cao, E10 sẽ không thể rẻ hơn RON 95. Thuế ethanol cùng ưu đãi cho doanh nghiệp phân phối và vùng nguyên liệu mía, sắn phải được duy trì tối thiểu 5-7 năm để doanh nghiệp dám mở rộng đầu tư, nông dân yên tâm sản xuất và hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ