Oilprice có bài viết hồi cuối tháng 5/2026 cho biết, các quốc gia châu Âu hay Mỹ đang nổi lên một xu hướng "bổ-rẻ": Người tiêu dùng tự lắp tấm pin mặt trời cắm điện (Plug-in solar kits) mà không cần gọi thợ chuyên nghiệp.

Họ mua các tấm pin nhỏ, rẻ tiền và treo ở hầu như bất cứ đâu (như ban công, sân thượng, mái hiên hoặc không gian ngoài trời). Sau đó, chỉ cần cắm vào ổ điện thông thường với sự hỗ trợ của bộ biến tần nhỏ là nagy lập tức tạo ra điện sạch.

Plug-in solar kits - người Đức gọi là "Balkonkraftwerke" (Trạm điện ban công) hoặc "Steckersolar-Geräte" (Thiết bị pin mặt trời cắm điện) dành cho người thuê nhà, các hộ gia đình sống trong căn hộ chung cư, không có mái nhà hay không có bề mặt lớn để lắp hệ thống pin mặt trời thông thường.

Pin mặt trời cắm điện là gì và chúng giảm hóa đơn tiền điện ra sao?

John Evans, Giám đốc Thương mại của British Gas Energy (Công ty năng lượng và dịch vụ gia đình lớn nhất Vương quốc Anh) cung cấp thông tin xoay quanh công nghệ hướng đến người tiêu dùng phổ thông này.

Tên gọi: Tấm pin mặt trời cắm điện; Tấm pin mặt trời dạng cắm; Tấm pin mặt trời ban công.

Cách làm 2 bước: (1) Đặt chúng trên ban công/sân thượng/mái hiên/không gian ngoài trời ở vị trí thuận lợi để đón nắng mặt trời. (2) Kết nối bộ biến tần năng lượng mặt trời cắm điện vào ổ cắm 3 chân tiêu chuẩn.

Sau khi cắm, chúng sẽ tạo điện năng ngay lập tức. Các thiết bị gia dụng sẽ tự động sử dụng điện từ pin mặt trời cắm điện trước khi lấy điện từ lưới điện công cộng. Người dùng nhờ đó có thể giảm hóa đơn hàng tháng.

Đối tượng sử dụng phù hợp: Người thuê nhà; Người sở hữu căn hộ và nhà nhỏ; Người có ban công và vườn nhỏ; Bất cứ ai muốn dùng điện sạch "bổ-rẻ" để giảm hóa đơn tiền điện.

Tuổi thọ: Tấm pin mặt trời cắm điện cần rất ít bảo dưỡng. Tuổi thọ của chúng có thể lên đến 25 năm.

Cấu tạo (xem infographic):

Cấu tạo của hệ thống điện mặt trời ban công/cắm điện. Nguồn thông tin: Vodafone

Lưu ý: Các tấm pin mặt trời cắm điện không thể tự cung cấp toàn bộ điện cho toàn bộ ngôi nhà của bạn, nhưng chúng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện bạn cần mua vào ban ngày.

Kích thước nhỏ gọn của chúng đồng nghĩa với việc tạo ra khoảng 10% năng lượng so với hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà dân dụng.

Sự trỗi dậy tỷ USD của pin mặt trời cắm điện

Thiết bị nhỏ gọn này đang là xu hướng tiêu dùng "xanh-rẻ" của nhiều người dân trên thế giới. Đây là minh chứng.

Theo báo cáo vào tháng 5/2026 của Business Research Insights, thị trường hệ thống năng lượng mặt trời cắm điện toàn cầu ước tính đạt giá trị khoảng 1,4 tỷ USD vào năm 2026, sau đó tăng trưởng bùng nổ lên 7,02 tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ CAGR 18,5% trong giai đoạn 2016-2035.

Phân khúc thị trường (300W–600W, 600W–800W, Loại khác): Hệ thống 300W–600W chiếm khoảng 52%, 600W–800W chiếm khoảng 33%, và các loại khác chiếm gần 15% nhu cầu.

Châu Âu dẫn đầu thị trường hệ thống năng lượng mặt cắm điện với 55-60% thị phần. Châu Á - Thái Bình Dương đứng thứ hai với 20-24%.

Đặc điểm của phân khúc thị trường pin mặt trời cắm điện theo công suất. Nguồn thông tin: Business Research Insights

Đức dẫn đầu châu Âu cho công nghệ này. Năm 2025, chỉ riêng tại Đức đã có hơn 426.000 hệ thống năng lượng mặt trời cắm điện được đăng ký.

Hiệp hội SolarPower Europe cho biết, tại Liên minh Châu Âu, thị phần điện mặt trời mái nhà dân dụng đã giảm xuống còn 20% vào năm 2024, từ mức 28% năm 2023 - báo hiệu sự thay đổi về loại hệ thống và có thể làm nổi bật sự gia tăng của các hình thức lắp đặt thay thế như hệ thống điện mặt trời cắm điện/ban công.

Oilprice năm 2025 đánh giá, tấm pin mặt trời cắm điện không chỉ nhỏ gọn linh hoạt, không mất chi phí lắp đặt mà còn cung cấp một giải pháp hợp lý và dễ tiếp cận để giảm hóa đơn tiền điện và lượng khí thải carbon trong gia đình.

Hơn 7 thập kỷ sau ngày pin quang điện (PV) silicon được phát minh (vào năm 1954), giới khoa học toàn cầu không ngừng nghiên cứu/cải tiến để đưa công nghệ này phổ dụng hơn từ quy mô quốc gia, doanh nghiệp đến dân dụng với chi phí thấp hơn, dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Đó là lý do tấm pin mặt trời cắm điện ra đời.

Tham khảo: Business Research Insights, British Gas (Anh), Oilprice