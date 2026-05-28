Giá xăng dầu biến động, hàng triệu hộ gia đình Anh, Mỹ "đổ xô" lắp đặt pin mặt trời

Trên Oilprice những ngày cuối tháng 5/2026, cây viết Felicity Bradstock cho biết, hàng triệu hộ gia đình ở Anh và Mỹ đang ngày càng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà khi giá xăng dầu và khí đốt tăng vọt thời gian qua.

Làn sóng lắp đặt pin mặt trời tại nhà đã tăng trưởng đáng kể trong vài thập kỷ qua, khi người tiêu dùng tìm cách cắt giảm hóa đơn điện và hướng đến lối sống bền vững hơn.

Tại thời điểm này - khi giá nhiên liệu biến động nhiều hơn - con số các hộ gia đình lắp hệ thống điện mặt trời lại ngày càng tăng, Felicity Bradstock phân tích. Đây là minh chứng:

Anh: Doanh số pin mặt trời tăng 54%/tháng

Tại Vương quốc Anh, doanh số bán tấm pin mặt trời tăng khoảng 54% trong tháng 3 so với tháng 2. Theo nhà cung cấp năng lượng Octopus Energy người tiêu dùng không chỉ mua nhiều hơn mà còn đầu tư vào các hệ thống có công suất lớn hơn.

Giám đốc Sản phẩm của Octopus Energy (Anh), Rebecca Dibb-Simkin, mô tả đây là "sự chuyển dịch khổng lồ" - từ chỗ người dân chỉ hỏi han sang hành động thực tế.

Nhà cung cấp điện xanh Good Energy (Anh) cũng ghi nhận mức độ quan tâm đến pin mặt trời tăng gấp đôi chỉ trong ba tháng.

Các tấm pin năng lượng mặt trời cắm điện dự kiến sẽ trở thành một trong những cách đơn giản nhất để các hộ gia đình giảm hóa đơn tiền điện. Ảnh: Britishgas (UK)

Một đảng ở Anh thông báo hồi đầu tháng 3/2026 rằng họ kỳ vọng hầu hết nhà mới sẽ có tấm pin mặt trời từ năm 2028 và lên kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bán các bộ pin cắm điện (plug-in solar kits) - loại pin nhỏ gọn, dễ lắp mà không cần thợ điện.

“Cách hiệu quả nhất để giảm hóa đơn tiền điện trong dài hạn là tập trung mạnh vào năng lượng tái tạo, cùng với pin lưu trữ..." - Giám đốc điều hành của Good Energy, Nigel Pocklington, cho biết.

Mỹ: 84% điện mới đến từ mặt trời

Tại Mỹ, năng lượng mặt trời đã trở thành nguồn điện tăng trưởng nhanh nhất cả nước trong những năm gần đây. Năm 2024, 84% toàn bộ công suất sản xuất điện mới bổ sung vào lưới điện đến từ điện mặt trời và pin lưu trữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được hưởng lợi đồng đều. Chi phí lắp đặt tấm pin mặt trời và hệ thống đi kèm ước tính vào khoảng 30.000 USD trước khi tính các ưu đãi của chính phủ. Điều này có nghĩa là, mặc dù chúng mang lại giải pháp rõ ràng để giảm chi phí điện năng, nhưng hiện tại chỉ những hộ gia đình giàu có mới đủ khả năng đầu tư vào các hệ thống này.

Một xu hướng thú vị đang nổi lên. Nhiều người tiêu dùng Mỹ tự lắp tấm pin mặt trời cắm điện (plug-in solar kits). Họ mua các tấm pin nhỏ, rẻ tiền và treo ở hầu như bất cứ đâu mà không cần thuê thợ điện - chỉ cần cắm vào ổ điện thông thường (với sự hỗ trợ của bộ biến tần nhỏ) là bắt đầu tạo ra điện.

Xu hướng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà của người tiêu dùng dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào giá nhiên liệu hóa thạch vẫn còn biến động mạnh và hóa đơn tiền điện vẫn ở mức cao.