Nga vừa hoàn thành điều chưa từng có và nó đang diễn ra ngay tại Moscow năm 2026

Trang Ly
|

Sự ra đời của những Gigafactory này tại thủ đô Moscow có ý nghĩa chiến lược với Nga.

Theo thông báo trên trang mạng xã hội của Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, 25 nhà máy sản xuất tại khu kinh tế đặc biệt Technopolis Moscow dự kiến sẽ được khai trương trong năm 2026. 

25 nhà máy - chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng thân thiện với môi trường, các loại thuốc điều trị ung thư hiện đại, các thiết bị độc đáo để thu và truyền dữ liệu tốc độ cao, và các bảng mạch in - sẽ tạo ra hơn 8.000 việc làm có mức lương cao cho thành phố.

Ảnh chụp Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin năm 2023. Nguồn: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Ảnh tư liệu

Trong số đó có 2 nhà máy khổng lồ sản xuất pin lithium-ion được Thị trưởng Sobyanin đặc biệt nhấn mạnh vì chúng là trung tâm của cụm sản xuất pin điện duy nhất tại Nga và sẽ đáp ứng gần như hoàn toàn nhu cầu của thị trường nội địa đối với các sản phẩm này trong những năm tới.

Nhà máy 1 - Gigafactory RENERA (Rosatom): Pin cho xe điện và lưu trữ năng lượng

Giga-factory RENERA là nhà sản xuất pin lithium-ion và hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất tại Nga, sở hữu các cơ sở sản xuất và trung tâm nghiên cứu & phát triển riêng. Nhà máy đã được cấp 63 bằng sáng chế và sở hữu 60 bí quyết công nghệ.

Giga-factory RENERA sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và...

Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) và hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS). Chủ đầu tư của Giga-factory RENERA là RENERA - công ty con của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom. Ảnh: RENERA

Nhà máy này dự kiến sản xuất pin lithium-ion với công suất 4 GWh/năm - đủ để cung cấp pin lithium-ion dạng mô-đun cho 50.000 xe điện mỗi năm.

Rosatom cho biết, pin lithium-ion dạng mô-đun có thể được sạc lại bất cứ lúc nào và không cần phòng sạc riêng. Chúng được niêm phong kín và không cần bảo dưỡng, chúng cũng chống cháy nổ, thân thiện với môi trường (không chứa axit độc hại) và hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng. 

Trong các hệ thống lưu trữ năng lượng cố định, pin lithium-ion được sử dụng nhờ những đặc tính độc đáo của chúng về số chu kỳ sạc/xả, độ ổn định điện áp và hiệu suất năng lượng.

Nhà máy 2 - Paseka: Pin cho drone (UAV)

Tọa lạc tại công viên công nghiệp Rudnevo thuộc Technopolis Moscow, Paseka sở hữu diện tích sản xuất vượt 1.100 m². Tổng đầu tư vào dự án hơn 200 triệu RUB, tạo ra hơn 100 việc làm mới.

Theo Giám đốc điều hành của Paseka, pin do nhà máy sản xuất có công suất cao và đáp ứng các yêu cầu khắt khe về trọng lượng của hệ thống UAV - đây là yếu tố sống còn với drone vì mỗi gram thừa đều ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian bay và tải trọng hữu ích.

Pin thể rắn là thế hệ pin tiếp theo sau lithium-ion truyền thống. Ảnh minh họa

Paseka đang tích cực nghiên cứu và triển khai công nghệ pin thể rắn (solid-state battery) - thế hệ pin tiếp theo sau lithium-ion truyền thống: Không có chất điện phân lỏng nên an toàn hơn, nhẹ hơn và có mật độ năng lượng cao hơn đáng kể - lý tưởng cho drone cần bay lâu hơn, xa hơn với trọng lượng tối thiểu.

Vì sao Nga cần hai nhà máy khổng lồ này?

Hai nhà máy này cộng với giga-factory Kaliningrad (đã vận hành từ tháng 12/2025) sẽ tạo ra hơn 8 GWh công suất sản xuất pin/năm - đủ để Nga bắt đầu tự cung cấp pin cho hệ sinh thái điện khí hóa trong nước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu.

Ngoài pin cho xe điện, sản phẩm của RENERA còn cung cấp cho các trạm sạc điện và hệ thống điện dự phòng khẩn cấp tại các cơ sở công nghiệp và công trình xã hội. Đây là nền tảng thiết yếu để tích hợp năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) vào lưới điện - vốn không ổn định nếu không có hệ thống lưu trữ đệm. 

Hai nhà máy pin của Moscow là hai mảnh ghép chiến lược khác nhau nhưng bổ sung cho nhau: Một phục vụ xe điện và lưới điện quy mô lớn (RENERA/Rosatom), một phục vụ UAV và thiết bị cơ động cao (Paseka). 

Cùng với giga-factory Kaliningrad, chúng đưa Nga từ chỗ gần như không có năng lực sản xuất pin lithium-ion nội địa sang trở thành quốc gia có cụm sản xuất pin hàng chục GWh/năm - một bước chuyển dịch địa kinh tế quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ pin toàn cầu đang ngày càng khốc liệt giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và các nền kinh tế khác.

