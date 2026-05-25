Quy tắc 20% của điện mặt trời: Tại sao nhà hàng xóm lắp xong giảm được tiền điện, nhà mình thì không?

Trang Ly
|

Hiểu rõ về quy tắc 20% của điện mặt trời sẽ giúp bạn sử dụng nguồn năng lượng này hiệu quả và góp phần giảm hóa đơn tiền điện trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Quy tắc 20% của điện mặt trời là gì?

Quy tắc 20% trong điện mặt trời là nguyên tắc tính toán kích thước hệ thống pin mặt trời (pin PV): Bạn xây dựng một hệ thống pin mặt trời có công suất nhiều hơn 20% so với mức tiêu thụ điện trung bình hàng tháng của gia đình.

Điều này nhằm bù đắp cho những đợt tiêu thụ đột biến hoặc những điều kiện làm giảm lượng điện mặt trời tạo ra được.

Quy tắc này này áp dụng theo công thức:

Công suất hệ thống cần lắp =

Điện tiêu thụ trung bình hàng tháng × 1,2

Ví dụ:

Nếu nhà bạn dùng 1.000 kWh/tháng thì hệ thống điện mặt trời cần cung cấp ít nhất 1.200 kWh/tháng.

Lượng điện dư thừa 200 kWh chính là "vùng đệm an toàn" cho những lúc trời mưa, mùa đông, hoặc tiêu thụ tăng đột biến (đặc biệt là vào mùa hè nắng nóng hoặc mùa đông lạnh giá).

Cách áp dụng thực tế

Để áp dụng quy tắc này, bạn cần xem lại hóa đơn tiền điện các tháng trước. Hầu hết các công ty điện lực cho phép tra cứu lịch sử sử dụng điện trực tuyến hoặc theo yêu cầu.

Thay vì chỉ lấy trung bình vài tháng gần nhất, nên nhìn lại ít nhất vài năm và lấy trung bình của 6 tháng tiêu thụ cao nhất - tính theo đỉnh tiêu thụ, không phải mức gần nhất. Vượt một chút vẫn tốt hơn là thiếu.

Lưu ý quan trọng: Con số tính ra chỉ là mục tiêu công suất cần đạt, không phải số tấm pin cụ thể. Số tấm pin thực tế còn phụ thuộc vào công suất từng tấm, diện tích mái, hướng lắp đặt, bóng che, và điều kiện nắng nóng tại địa phương. Đơn vị thi công uy tín sẽ hỗ trợ bạn vấn đề này.

Hơn nữa, quy tắc 20% chỉ là hướng dẫn cơ bản, không phải công thức áp dụng cho mọi trường hợp.

Nhìn chung, trước khi gặp đơn vị thi công, hãy lấy hóa đơn điện cao nhất 6 tháng gần đây, tính trung bình, rồi nhân với 1,2 - đó là con số công suất tối thiểu bạn cần yêu cầu hệ thống đạt được.

Việc lắp đặt pin mặt trời dân dụng ngày nay khá phổ biến ở nhiều nước trên toàn thế giới. Với khả năng mang lại điện sạch, giảm gánh nặng hóa đơn tiền điện, giảm lượng điện tiêu thụ cho hệ thống điện lưới quốc gia trong những ngày nắng nóng... điện mặt trời đang là xu hướng xanh của nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp...

