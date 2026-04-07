Người tham gia giao thông chú ý: Vi phạm điều này, chủ xe sẽ bị tịch thu phương tiện!

Không chỉ dừng lại ở mức phạt tiền hay tạm giữ xe, một số hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng còn có thể khiến người điều khiển bị tịch thu phương tiện.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, trong những trường hợp cần thiết nhằm ngăn chặn vi phạm hoặc phục vụ quá trình xử lý, lực lượng chức năng được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều này đồng nghĩa, không phải mọi lỗi giao thông đều chỉ dừng lại ở việc nộp phạt. Trên thực tế, nhiều hành vi tưởng chừng “nhẹ” hoặc mang tính bộc phát vẫn có thể khiến người điều khiển bị giữ xe ngay tại chỗ.

Những nhóm lỗi dễ bị tạm giữ phương tiện

Một trong những nhóm vi phạm phổ biến là không chấp hành yêu cầu kiểm tra hoặc gây mất trật tự giao thông.

Cụ thể như từ chối kiểm tra nồng độ cồn, ma túy; không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng; đi xe thành đoàn gây cản trở giao thông; nẹt pô, bấm còi liên tục trong khu dân cư; thậm chí có hành vi xúc phạm hoặc chống đối người thi hành công vụ. Những trường hợp này đều có thể bị áp dụng biện pháp tạm giữ xe để phục vụ xử lý.

Bên cạnh đó, các lỗi liên quan đến giấy tờ và tính hợp pháp của phương tiện cũng nằm trong diện bị kiểm soát chặt.

Người điều khiển xe không có đăng ký, sử dụng giấy tờ hết hạn, bị tẩy xóa hoặc không khớp số khung, số máy; xe không gắn biển số hoặc gắn biển sai quy định; xe tự chế, lắp ráp trái phép… đều có nguy cơ bị giữ phương tiện. Trong những trường hợp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, xe thậm chí có thể bị tịch thu theo quy định.

Ngoài ra, vi phạm về điều kiện lái xe cũng là nguyên nhân phổ biến. Người điều khiển không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép không hợp lệ, đã bị trừ hết điểm hoặc không phù hợp với loại xe; sử dụng giấy phép lái xe quốc tế nhưng không kèm giấy phép quốc gia; hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện,… đều có thể bị xử lý kèm biện pháp tạm giữ phương tiện.

Đặc biệt, với các hành vi nguy hiểm cao như điều khiển xe máy vào đường cao tốc hoặc đua xe trái phép, mức xử lý thường nghiêm khắc hơn, trong đó có thể áp dụng việc tạm giữ xe ngay từ đầu để ngăn chặn rủi ro.

Người dân lưu ý việc tạm giữ phương tiện không phải là hình thức xử phạt cuối cùng mà là biện pháp ngăn chặn trong quá trình xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, nếu hành vi mang tính nghiêm trọng, tái phạm hoặc liên quan đến phương tiện không hợp pháp, người vi phạm có thể đối mặt với các chế tài nặng hơn như tước giấy phép lái xe, thậm chí bị tịch thu phương tiện.

