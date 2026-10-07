HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người ta giàu về già không phải nhờ may: 6 bài học xương máu từ những người đã trải, ai biết sớm sẽ sướng sớm

Minh Hân
|

Nhiều người nhìn vào một tuổi già đủ đầy rồi nghĩ đó là may mắn. Nhưng phần lớn những người "giàu về già" đều không đến đó bằng vận may, mà bằng những lựa chọn đúng lặp đi lặp lại trong rất nhiều năm. Ai hiểu sớm 6 bài học này thường sẽ đỡ chật vật hơn về sau.

6 bài học xương máu từ những người đã trải - Ảnh 1.

Tuổi già sung túc hiếm khi là kết quả của một quyết định lớn vào phút cuối. Nó thường được tạo nên từ cách sống có kỷ luật, biết tích lũy, biết giữ sức khỏe và biết tránh những sai lầm khiến tiền bạc, quan hệ và tinh thần hao hụt dần theo năm tháng. Dưới đây là 6 bài học xương máu từ những người đã trải qua đủ thăng trầm.

1. Kiếm nhiều chưa đủ, phải giữ được tiền

Người ta giàu về già không phải vì từng kiếm rất giỏi, mà vì họ không để tiền "chảy" quá nhanh qua những khoản tiêu xài cảm tính. Nhiều người cả đời bận rộn làm ra tiền nhưng không có thói quen giữ tiền, đến khi nghỉ hưu mới thấy mình vẫn rất mong manh.

Bài học ở đây là phải xây hệ thống tài chính cá nhân từ sớm: Chi tiêu có giới hạn, có quỹ dự phòng, có khoản tiết kiệm dài hạn và tránh mua sắm theo cảm xúc. Tích lũy đều đặn thường hiệu quả hơn nhiều so với những lần cố gắng lớn nhưng ngắt quãng.

6 bài học xương máu từ những người đã trải - Ảnh 2.

2. Sức khỏe là tài sản số một

Người từng trải hiểu rất rõ rằng một cơ thể yếu sẽ kéo theo vô số chi phí và phiền toái. Khi sức khỏe giảm, tiền kiếm được ít đi, chi phí điều trị tăng lên, và cả chất lượng sống cũng tụt xuống nhanh hơn nhiều người tưởng. Vì vậy, họ thường đầu tư cho sức khỏe sớm hơn người khác.

Điều này không chỉ là đi khám định kỳ, mà còn là ngủ đủ, ăn uống điều độ, vận động đều và bớt để căng thẳng kéo dài. Giữ sức khỏe tốt chính là cách giữ khả năng tự chủ lâu hơn, mà tự chủ là nền tảng của một tuổi già dễ chịu.

3. Đừng phụ thuộc hoàn toàn vào con cái

Nhiều người đến tuổi già mới nhận ra con cái có cuộc đời riêng, áp lực riêng và giới hạn riêng. Dù thương cha mẹ đến đâu, chúng cũng không thể gánh thay mọi nhu cầu, mọi chi phí và mọi cảm xúc của cha mẹ mãi mãi. Những người giàu về già thường hiểu điều này từ sớm nên tự chuẩn bị cho mình.

Họ giữ cho mình một mức độc lập nhất định về tài chính, sinh hoạt và tinh thần. Càng ít phụ thuộc tuyệt đối, họ càng ít thất vọng và càng giữ được phẩm giá khi tuổi cao sức yếu.

6 bài học xương máu từ những người đã trải - Ảnh 3.

4. Quan hệ tốt quý hơn tài sản lớn

Có nhiều người về già không thiếu tiền, nhưng lại thiếu người nói chuyện tử tế. Những người từng trải thường quý mối quan hệ bền hơn tiền bạc, vì họ biết lúc khó khăn mới thấy ai còn ở lại. Họ giữ gìn gia đình, bạn bè, hàng xóm và những kết nối lành mạnh như một phần của tài sản sống.

Quan hệ tốt không tự nhiên có, mà được tạo ra từ sự tử tế, nhẫn nại và biết cho đi đúng lúc. Về già, một mạng lưới quan hệ tử tế có giá trị rất lớn, đôi khi còn quý hơn nhiều khoản tiền nằm yên trong sổ tiết kiệm.

5. Biết sống giản dị thì tiền mới ở lại

Rất nhiều người từng nghèo rồi vẫn nghèo đến già vì thói quen sống theo cảm xúc, thích thể hiện hoặc chạy theo những thứ không cần thiết. Ngược lại, những người giàu về già thường có một điểm chung là sống đơn giản hơn bạn nghĩ. Họ không cần quá nhiều đồ đạc, không cần lúc nào cũng "đúng mốt", và cũng không tiêu tiền để chứng minh điều gì.

Sống giản dị giúp giảm áp lực tài chính và giảm cả áp lực tinh thần. Khi nhu cầu vừa phải, cuộc sống sẽ bớt biến động, và tiền tích lũy mới có cơ hội ở lại lâu dài.

6. Chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn khỏe

Sai lầm lớn nhất là đợi đến khi yếu rồi mới lo tương lai. Những người trải qua nhiều biến cố thường hiểu rằng tuổi già không tự nhiên mà yên ổn, nó cần được chuẩn bị từ trung niên: tài chính, sức khỏe, nơi ở, mối quan hệ và cả cách sống mỗi ngày. Ai chuẩn bị sớm thường đỡ bị động hơn rất nhiều.

Chuẩn bị sớm không phải vì bi quan, mà vì thực tế. Khi còn khỏe, còn tỉnh táo và còn năng lượng, bạn có nhiều lựa chọn hơn để sắp xếp cuộc sống theo hướng an toàn và nhẹ nhàng.

Người ta giàu về già không phải nhờ may, mà nhờ những thói quen đúng được duy trì đủ lâu. 6 bài học này đều xoay quanh một điểm chung: Biết giữ, biết chuẩn bị và biết sống có chừng mực. Ai hiểu sớm thì tuổi già thường nhẹ hơn, tự chủ hơn và ít hối tiếc hơn.

Cô gái 19 tuổi tử vong sau khi cãi vã với bạn trai, cảnh sát nhận cuộc gọi từ nghi phạm lúc 4 rưỡi sáng
Tags

Tài chính cá nhân

sức khỏe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại