Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau

Duy Anh |

Theo quy định mới, hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp thẻ căn cước công dân có thể bị phạt tới 8 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó, người vi phạm bị phạt tiền từ 4 -8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau - Ảnh 1.

Người sử dụng thẻ căn cước công dân có thể bị phạt 8 triệu đồng với những hành vi sau - Ảnh 2.

Nghị định này cũng quy định mức phạt 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng nếu không xuất trình thẻ căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Phạt từ 2 - 4 triệu đồng với hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng thẻ căn cước công dân; không nộp lại thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Phạt từ 8 - 10 triệu đồng với hành vi sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả; cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại; thuê, cho thuê thẻ căn cước

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

