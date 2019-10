Người sinh vào mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông nếu chọn đúng các loại cây may mắn bày nơi làm việc và tại nhà sẽ giúp công việc hanh thông, tiền tài đầy túi

Chỉ số Bovis là một chỉ số rất kì diệu liên quan mật thiết tới sức khoẻ con người. Tại sao chỉ số Bovis của thực vật may mắn giúp con người cân bằng năng lượng cơ thể tốt hơn, vừa tăng sức khoẻ lại dẫn dắt khả năng chiêu tài cho bản thân?

Chỉ số Bovis được lấy tên theo nhà vật lý học người Pháp Antoine Bovis. Khi nghiên cứu năng lượng sinh học của sinh vật và năng lượng địa khí một vùng, các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng chỉ số này.

Sức khoẻ có tốt mới đảm bảo vận trình may mắn của một người. Thông thường, khi lựa chọn nhà ở, môi trường sống, nhiều người chỉ chú ý đến nhà toạ ở đâu, hướng nào mà quên đi rằng không khí, địa khí và sinh khí tại nơi mình ở quyết định rất nhiều đến vận tài và sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Nơi sinh sống đã vậy, nơi làm việc hàng ngày cũng quan trọng không kém. Khi muốn nhận được nguồn sinh khí xung quanh, chúng ta cần sử dụng các phương pháp bổ trợ để mang lại nguồn năng lượng trong lành nhất có thể.

Trường khí của thực vật vốn rất mạnh, đặc biệt là thực vật may mắn, nếu biết tận dụng hợp lý thì tốt cho sức khoẻ, tinh thần minh mẫn, từ đó ý tưởng sáng tạo trong công việc sẽ tăng lên và tài vận công việc cũng thuận buồm xuôi gió.

Thời gian một ngày chúng ta dành tại nơi làm việc là chủ yếu, nếu biết lựa chọn những loại thực vật may mắn trang trí phù hợp với bản thân sẽ mang lại nguồn năng lượng cát lành phù trợ cho người đó.

Ví dụ, trong rừng thông không khí luôn trong lành, nhiều người làm nhà an dưỡng bên rừng thông vì lý do đó. Hoặc mùi hương của cây Long não có tác dụng hoạt huyết hoá ứ, rất tốt cho người già, người bị viêm khớp hay chứng dạ dày.

Vậy người sinh theo bốn mùa, nên dùng loại thực vật may mắn nào để cân bằng sinh khí, di dưỡng thân thể và tinh thần?

Người sinh từ ngày 4/2 - 4/4 (Lập Xuân - Thanh Minh)

Người sinh trong Tiết khí này thuộc mùa Xuân có linh cảm trời phú, trực giác tinh nhạy, có lòng trắc ẩn và bao dung rộng rãi. Những người sinh vào Tiết Lập Xuân đến Thanh Minh là người có tài nhưng thích ẩn mình, ngại tranh đấu. Trong công việc họ rất mạnh mẽ nhưng cũng dễ phân tâm, có khả năng lập kế hoạch nhưng nhanh chóng bị mất hứng thú.

Những người này có thể dùng hoa kim ngân, thuỷ tiên bày nơi làm việc. Tại nơi sinh sống có thể trồng hoa hồng trắng, vàng, cẩm chướng trắng, vàng hoặc hoa mộc lan. Đến mùa hoa loa kèn, có thể bày tại bàn làm việc bình hoa này để tăng thêm phần may mắn.

Những loại cây không nên trồng thực vật may mắn màu xanh lá, xanh lam như trầu bà vàng, trầu bà khía, phát tài.

Người sinh từ ngày 5/4 - 5/5 (Thanh Minh - Lập Hạ)

Người sinh khoảng thời gian có phẩm chất lương thiện, dễ mềm lòng và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi người vì thế những người này cần tăng cường chỉ số Bovis của mình lên cao để có thể mạnh mẽ và có sự kiên định hơn trong cuộc sống cũng như công việc.

Những người trong Tiết khí này có thể dùng thực vật may mắn màu xanh lá, xanh lam, trắng như: cây phát tài, hoa salem, hoa loa kèn.

Nên tránh dùng những cây màu vàng, màu cà phê như: hồng vàng, ngâu, loa kèn vàng.

Người sinh từ ngày 6/5 - 22/7 (Lập Hạ - Đại Thử)

Người sinh Tiết khí này rất ham hiểu biết, họ luôn để tâm trí mình ở trạng thái chủ động tìm tòi kiến thức. Những người sinh khoảng thời gian này có dung mạo đẹp, có khả năng thích ứng với môi trường cao, vì vậy khả năng thay đổi của họ cũng rất khó lường.

Những người trong tiết Đại Thử có thể dùng kim ngân, lan trắng, loa kèn vàng và tránh thực vật may mắn màu đỏ tím như hoa hồng đỏ, salem, tử vi, la lan, lan tím.

Người sinh từ ngày 23/7 - 7/8(Đại Thử - Lập Thu)

Người được hưởng Tiết khí Lập Thu rất trọng tình cảm, thích theo đuổi những hồi ức đẹp đẽ, họ rất coi trọng tình cảm gia đình, luôn vì gia đình mà nỗ lực cố gắng.

Người sinh khoảng thời gian này có thể dùng hoa nhài, hoa nhài bướm, hoa lan, nếu có điều kiện tại nhà có thể trồng mộc lan.

Những người này nên tránh cây thực vật may mắn màu vàng, màu đỏ, màu cà phê như quỳ thiên trúc, thiết hải đường, cây cô tòng.

Người sinh từ ngày 8/8 - 23/10 (Lập Thu - Sương Giáng)

Người được sinh ra trong tiết Sương Giáng luôn có tài quảng giao hơn người, được nhiều người yêu mến. Nhưng việc kiểm soát chưa tốt cảm xúc bản thân khi gặp chuyện không vừa ý là một trở ngại trong công việc của họ.

Người sinh tiết Lập Thu đến Sương Giáng có thể bày biện thực vật may mắn gồm tử vi, xương rồng, hoa son môi hay bông ngũ sắc.

Người thuộc Tiết khí này nên tránh cây, hoa màu trắng, kim, bạc như lan trắng, hoa kim ngân.

Người sinh từ ngày 24/10 - 7/11 (Sương Giáng - Lập Đông)

Được thừa hưởng địa khí của tiết trời giao Lập Đông, những người sinh trong Tiết khí này thông minh, chăm chỉ, chịu được khổ cực và cũng có cá tính riêng. Tuy trung thành nhưng thiếu tài lãnh đạo, khi gặp chuyện, không đủ kiên định để đứng ra giải quyết triệt để vì không tự tin vào bản thân mình.

Để bổ sung năng lượng Bovis, người sinh khoảng thời gian này nên dùng thực vật may mắn hồng nhạt, xanh lá cây, xanh lam, trắng như thiết hải đường, nhài, nhài bướm và kị những cây màu vàng, màu cà phê hoặc đen xám như huỳnh anh lá lớn và xương rồng.

Người sinh từ ngày 8/11 - 19/1 (Lập Đông - Đại Hàn)

Tâm tư những người sinh tiết Lập Đông rất khó nắm bắt, họ có nhiều suy nghĩ, đưa ra nhiều ý kiến nhưng thiếu tính sáng tạo. Để bản thân có thông suốt ý tưởng, tập trung trong công việc người sinh vào Tiết khí này nên học cách lập kế hoạch và chú tâm vào thực hiện.

Những người sinh trong khoảng thời gian này nên bày biện những loại thực vật may mắn thực vật may mắn như thực vật may mắn như màu đỏ, xanh lam, xanh lá, những màu ấm áp như thạch lựu, cây phát tài, cọ Nhật.

Đồng thời, những cây màu đen xám, kim bạc như cô tòng hay hoa kim ngân không nên trồng hoặc bày biện.

Người sinh từ ngày 20/1 - 3/2 (Đại Hàn - Lập Xuân)

Tiết trời đầu xuân dường như ưu ái cho những người sinh ra thời gian này khá nhiều ưu điểm. Sự tươi mới và nhiệt thành trong họ luôn được người khác ghi nhận. Ngược lại, sự cẩn trọng và khá hướng nội là rào cản giúp họ tiếp nhận nhiều cơ hội mới.

Những người sinh trong Tiết khí này trồng hoặc cắm hoa thu hải đường, hoa rạng đông và nên kỵ thực vật may mắn màu vàng, cà phê như hoa đỗ quyên vàng, cô tòng.