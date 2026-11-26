Người sinh năm 2013, 2002, 1987 và 1967 chạm mốc 14, 25, 40 và 60 tuổi trong năm 2027 nên phải cấp đổi thẻ căn cước theo Điều 21 Luật Căn cước. Thủ tục này không mất lệ phí, nhưng nếu chậm đổi, tài khoản ngân hàng có thể bị tạm dừng giao dịch.

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4 năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2027

Khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 (Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 01/07/2024) quy định: “Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi”.

Luật Căn cước đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15 (thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ 01/07/2026). Các mốc tuổi cấp đổi tại Điều 21 không nằm trong phần được sửa đổi.

Tính theo năm 2027, những người phải cấp đổi thẻ gồm:

Người sinh năm 2013, đủ 14 tuổi. Người sinh năm 2002, đủ 25 tuổi. Người sinh năm 1987, đủ 40 tuổi. Người sinh năm 1967, đủ 60 tuổi. Đây là lần đổi thẻ cuối cùng, thẻ cấp ở mốc này có giá trị sử dụng không thời hạn.

Ngày hết hạn được in ngay trên thẻ và tính theo ngày sinh của từng người, không phải ngày 01/01 hay 31/12. Vì vậy, người dân nên xem ngày hết hạn ghi trên thẻ của mình thay vì chỉ dựa vào năm sinh. Thẻ căn cước công dân cấp trước 01/07/2024 vẫn dùng được đến hết thời hạn in trên thẻ. Khi đến mốc tuổi, người đang dùng loại thẻ này cũng làm thủ tục cấp đổi sang thẻ căn cước.

Làm thẻ trong vòng 2 năm trước mốc tuổi thì chưa phải đổi

Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước quy định thẻ căn cước được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 02 năm trước tuổi cấp đổi vẫn dùng được đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Ví dụ, người sinh năm 2002 đã làm thẻ trong khoảng từ khi đủ 23 tuổi đến trước sinh nhật tuổi 25 thì không phải đổi trong năm 2027, thẻ đó dùng đến khi đủ 40 tuổi. Tương tự, người sinh năm 1987 làm thẻ từ khi đủ 38 tuổi được dùng thẻ đến 60 tuổi. Người sinh năm 1967 làm thẻ từ khi đủ 58 tuổi được dùng thẻ đó không thời hạn. Với mốc 14 tuổi, trẻ đã được cấp thẻ từ khi đủ 12 tuổi thì không phải đổi khi đủ 14 tuổi, thẻ dùng đến khi đủ 25 tuổi.

Trường hợp riêng của người sinh năm 2013

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Luật Căn cước, công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ nếu có nhu cầu, còn từ đủ 14 tuổi trở lên thì bắt buộc phải làm thẻ. Vì vậy, trẻ sinh năm 2013 đã có thẻ sẽ làm thủ tục cấp đổi theo Điều 21. Trẻ chưa từng có thẻ thì làm thủ tục cấp thẻ lần đầu.

Đổi thẻ ở mốc tuổi không mất lệ phí

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật Căn cước, công dân không phải nộp lệ phí khi được cấp thẻ lần đầu và khi cấp đổi thẻ ở các mốc 14, 25, 40 và 60 tuổi. Thông tư 73/2024/TT-BTC ngày 21/10/2024 của Bộ Tài chính cũng không thu lệ phí với các trường hợp này.

Lệ phí chỉ áp dụng với các trường hợp cấp đổi, cấp lại khác. Theo Điều 4 Thông tư 73/2024/TT-BTC, mức thu như sau:

30.000 đồng/thẻ khi đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước. 50.000 đồng/thẻ với các trường hợp cấp đổi còn lại theo khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước. 70.000 đồng/thẻ khi cấp lại.

Thông tư 64/2025/TT-BTC giảm 50% các mức trên trong thời gian từ 01/07/2025 đến hết 31/12/2026. Từ 01/01/2027, mức thu quay về theo Thông tư 73/2024/TT-BTC. Tính đến ngày 24/11/2026, chưa có thông tin xác nhận về việc gia hạn mức giảm.

Ngoài ra còn một trường hợp được miễn hoàn toàn trong thời gian từ 15/08/2026 đến hết 28/02/2027. Đó là công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đã tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ qua dịch vụ công trực tuyến. Quy định này nằm trong Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/07/2026 của Chính phủ và khoản 4 Điều 1 Thông tư 117/2026/TT-BTC ngày 14/08/2026 của Bộ Tài chính.

Thẻ hết hạn, tài khoản ngân hàng có thể bị tạm dừng giao dịch

Khoản 3 Điều 19 Thông tư 17/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng theo dõi thời hạn giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và “thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hiệu lực của giấy tờ tùy thân”. Nếu khách hàng không cập nhật giấy tờ mới, ngân hàng sẽ “tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán”. Quy định này áp dụng với tài khoản thanh toán của cá nhân từ 01/01/2025.

Thông tư 17/2024/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2025/TT-NHNN ngày 31/08/2025. Thông tư này có hiệu lực từ 31/08/2025, riêng một số điều khoản có hiệu lực từ 01/12/2025 và 01/03/2026. Ở Điều 19, văn bản sửa đổi chỉ bổ sung tiêu chí nhận diện tài khoản nghi ngờ gian lận. Chưa có thông tin xác nhận về việc thay đổi nghĩa vụ thông báo và tạm dừng giao dịch nêu trên.

Sau khi nhận thẻ mới, người dân nên cập nhật giấy tờ tùy thân với từng ngân hàng mình đang dùng. Nhiều ngân hàng cho phép làm ngay trên ứng dụng bằng cách quét chip thẻ và xác thực khuôn mặt, cách làm cụ thể tùy từng ngân hàng.