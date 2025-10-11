Chiếc nhẫn kim cương và cách hành xử khó tin của nữ giúp việc

Sinh ra tại một làng quê nghèo ở Trung Quốc, tuổi thơ của Lý Ngọc Quyên gắn liền với cảnh đói nghèo, thiếu thốn đủ đường. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được mặc áo mới đón Tết, cô bé Quyên chỉ có thể mặc lại quần áo cũ xin từ họ hàng. Cơm ăn không đủ no, áo mặc chẳng đủ ấm, nhưng Quyên vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, chăm chỉ và tin vào tương lai tươi sáng nếu biết cố gắng.

Bi kịch dồn dập ập đến khi cha mẹ Lý Ngọc Quyên lần lượt qua đời vì bệnh tật, để lại cô bơ vơ từ nhỏ. Họ hàng đưa về nuôi nấng, nhưng hoàn cảnh của họ cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Không muốn trở thành gánh nặng, vài năm sau Quyên quyết định bỏ học, rời quê lên Quảng Châu tìm việc mưu sinh.

Không có bằng cấp, Lý Ngọc Quyên chỉ có thể làm những công việc tay chân vất vả với mức lương thấp. Khi nhà máy nơi cô làm việc cắt giảm nhân sự, cô lại phải xoay xở với đủ thứ nghề tạm bợ.

Trong lúc bế tắc, một người bạn cũ khuyên cô thử làm giúp việc gia đình. Ban đầu tuy còn ngần ngại, nhưng cuối cùng Lý Ngọc Quyên vẫn chấp nhận vì cuộc sống mưu sinh.

Cô được bà Hoàng Thúy Linh, một nữ doanh nhân thành đạt, tuyển vào làm giúp việc. Sự tận tụy, hiền lành và chân thành của Lý Ngọc Quyên nhanh chóng chiếm được cảm tình của gia chủ. Nhờ tính cách gọn gàng, cẩn thận và luôn chu đáo trong từng bữa ăn, nếp sinh hoạt, bà chủ Hoàng hết mực tin tưởng và quý mến cô giúp việc của mình.

Một lần, khi dọn dẹp sofa, Quyên tình cờ phát hiện một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bị rơi vào khe ghế. Không có ai chứng kiến, cũng không có camera giám sát, nhưng cô chỉ cẩn thận cất chiếc nhẫn lại và đợi bà chủ về để trả lại ngay lập tức.

Ảnh minh họa: 163

Hóa ra, chiếc nhẫn ấy không đơn thuần là món trang sức, mà là món quà tinh thần vô giá. Đó là phần thưởng đầu tiên bà Hoàng Thúy Linh tự dành cho mình khi lập nghiệp thành công. Bà đã nghĩ bản thân đánh mất chiếc nhẫn quý giá này từ nhiều năm trước.

Cảm động trước sự trung thực của người giúp việc, bà Hoàng Thúy Linh hỏi: “Không ai biết em nhặt được, sao không giữ lại?”.

Câu trả lời của Quyên khiến bà càng thêm nể phục: “Em không học cao, nhưng em biết cái gì là đúng. Của không phải của mình thì không nên giữ. Nếu là của mình, thì sớm muộn ông trời cũng sẽ cho”.

Cơ hội thay đổi cuộc đời

Sau sự việc ấy, bà Hoàng Thúy Linh quyết định giúp Lý Ngọc Quyên đổi đời. Bà không chỉ cảm ơn cô bằng tiền bạc, mà còn gợi ý cô học kế toán - chính là công việc đã giúp bà khởi nghiệp ngày trước. Nữ giám đốc cũng ngỏ ý sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí học nghề.

Dù còn e ngại vì trình độ học vấn thấp, Quyên vẫn đồng ý thử sức. Ban ngày đi làm, buổi tối cô miệt mài học tập, với sự kèm cặp, hướng dẫn tận tình từ bà Hoàng Thúy Linh. Một năm sau, cô thi đỗ chứng chỉ kế toán.

Không lâu sau đó, theo lời khuyên của ân nhân, Quyên mạnh dạn nộp hồ sơ xin việc và chính thức bước ra khỏi vai trò người giúp việc để trở thành nhân viên văn phòng. Cuộc sống của cô bước sang trang mới, ổn định hơn, xứng đáng hơn.

Sự nghiệp vừa ổn định, Quyên phát hiện bị ung thư vú. Trong những ngày hóa trị rụng tóc, cơ thể suy kiệt, bà Linh là người luôn ở bên động viên, chăm sóc cô như người thân.

Sau này, cả hai thân thiết như chị em ruột. Ảnh: 163

Dù không còn làm giúp việc, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ vẫn gắn bó như chị em ruột. Những dịp lễ Tết, họ vẫn quây quần bên nhau. Bà Hoàng Thúy Linh và Lý Ngọc Quyên vẫn tự tay vào bếp nấu ăn, như để giữ gìn tình thân đặc biệt ấy.

Câu chuyện của Lý Ngọc Quyên là minh chứng rằng: trung thực, tử tế và kiên trì chưa bao giờ là điều lỗi thời. Đôi khi, chỉ một hành động đúng đắn trong khoảnh khắc có thể mở ra cánh cửa cho một cuộc đời hoàn toàn mới.

Nhiều người chờ mong “quý nhân” sẽ xuất hiện để thay đổi số phận. Nhưng thực ra, chính cách ta sống mới là đường dẫn tốt nhất. Và rồi, khi bạn sống đúng, cuộc đời sẽ tìm cách hồi đáp bạn theo cách bất ngờ nhất.

(*Theo 163)