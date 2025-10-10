Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Với trí thông minh đỉnh cao, sự sắc sảo, bản lĩnh và quyết đoán, con giáp này rất dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, quản lý tiền nong đâu ra đấy nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Là một trong những con giáp phải chịu những thách thức nhất định trong tháng 8 âm, tuổi Dậu được khuyên nên hành động hết sức cẩn trọng. Đặc biệt trong việc đầu tư, đừng vì ham lợi nhuận mà có thể phải gánh rủi ro tài chính. Hãy đi từng bước chậm và chắc. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Dậu cũng nên đề phòng với những kẻ tiểu nhân núp danh bạn bè. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, khi tháng 8 âm kết thúc thì con giáp này cũng sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm là tháng khó khăn cuối cùng của tuổi Dậu trong năm nay. Từ tháng 9 âm trở đi, tin vui sẽ đến với họ tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, tình cảm hạnh phúc, họ sẽ là con giáp giàu có và viên mãn bậc nhất dịp cuối năm.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm về tính cách. Với sự chăm chỉ, cầu thị, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình, tuổi Tuất là con giáp đi chậm mà chắc trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn được yêu quý bởi sự lương thiện và lòng nhân hậu, do đó dù gặp khó khăn nào cũng sẽ có quý nhân trợ giúp. Tất cả những yếu tố ấy sẽ giúp đem lại thành công trong cuộc sống cho con giáp này.

Theo tử vi học, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tuất nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, sự nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng nhờ có nhiều cát tinh hỗ trợ.

(Ảnh minh họa)

Cát tinh đầu tiên phải kể đến là sao Nguyệt Đức. Đây là một cát tinh tượng trưng cho sự đức hạnh, đoan trang và nhân hậu, có thể hoá giải được một số bệnh tật, tai hoạ nhỏ, mang đến điềm lành. Được sao Nguyệt Đức chiếu rọi, con giáp tuổi Tuất sẽ có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với sự xuất hiện của cát tinh Hồng Loan, con giáp tuổi Tuất sẽ đón nhiều tin vui, chuyện tình cảm có tín hiệu tốt, những người độc thân nên năng gặp gỡ sẽ dễ được như ý.

Con giáp tuổi Tuất còn có cát tinh Đường Phù hỗ trợ. Đây là một sao chủ về danh tiếng và những thành công trong sự nghiệp. Có sao Đường Phù trong lá số tử vi, con giáp này sẽ dễ bề thăng tiến, thu nhập cải thiện đáng kể, cuộc sống luôn dư dả, thậm chí giàu có sung túc.

Cũng giống như tuổi Dậu, tuổi Tuất cũng đang phải trải qua những thử thách cuối cùng trong tháng 8 âm. Song không bao lâu nữa, khi tháng 8 âm kết thúc thì những cản trở với họ sẽ chính thức biến mất. Tử vi học có nói, tháng 8 âm là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm Ất Tỵ với tuổi Tuất. Nói một cách khác, từ tháng 9 âm, tuổi Tuất sẽ bước vào một giai đoạn mới đầy những tín hiệu tích cực. Vận xui qua đi, công việc tiến triển thuận lợi, họ sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống thịnh vượng khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được đánh giá cao ở trí thông minh, sự thực tế và rất chăm chỉ, có tiềm năng lớn để thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, ở tuổi Hợi còn có sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế, giúp họ luôn được yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Với những ưu điểm này, tuổi Hợi chính là những ông "Thần tài" đem đến may mắn và phú quý cho họ và gia đình.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Nếu như tuổi Dậu và tuổi Tuất đang mong chờ sự kết thúc của tháng 8 âm thì ngược lại, tuổi Hợi lại là con giáp chuẩn bị phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 9 âm, những người tuổi Hợi tử tế và hay nghĩ cho người khác cần phải chú ý chọn bạn mà chơi kẻo dễ bị thiệt thòi. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của bản thân để tránh nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.