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Người phụ nữ tử vong sau khi cấy 11 trụ implant: Gia đình sốc khi xem camera trong phòng khám

Phạm Trang
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Sau khi thông tin một phụ nữ ngoài 70 tuổi tử vong trong lúc thực hiện ca phẫu thuật cấy 11 trụ implant cùng lúc được công bố, gia đình nạn nhân không khỏi bàng hoàng khi xem lại camera ghi lại diễn biến bên trong phòng khám.

Theo MBN ngày 14/8, gia đình nạn nhân đã ghi chép lại từng diễn biến xuất hiện trong đoạn video camera theo từng phút sau khi được xem lại hình ảnh tại thời điểm người phụ nữ phẫu thuật.

Sau khi lo tang lễ cho mẹ, gia đình đã đến phòng khám nha khoa nơi bà thực hiện phẫu thuật và yêu cầu được cung cấp đoạn camera ghi lại quá trình điều trị. Tuy nhiên, theo MBN, phòng khám từ chối cung cấp video với lý do hình ảnh có mặt những người khác, đồng thời chỉ cho phép gia đình xem trực tiếp đoạn ghi hình.

Theo ghi chép của gia đình, lúc 16h18 cùng ngày, bác sĩ phụ trách bắt đầu dùng ống tiêm để đưa thuốc cho bệnh nhân. Chỉ một phút sau, 3 lần tiêm thuốc đã được thực hiện.

Tiếp đó, ghi chép của gia đình cho biết: "Sau lần tiêm thuốc thứ 9, mẹ đột nhiên giơ cả hai tay lên".

Sau đó, nhân viên y tế được cho là đã đeo dây cố định vào cổ tay người phụ nữ và buộc hai tay bà vào ghế.

Người phụ nữ tử vong sau khi cấy 11 trụ implant: Gia đình sốc khi xem camera - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ không liên quan đến bài viết

Theo thông tin được công bố, bà A xuất hiện phản ứng bất thường chỉ 16 phút sau khi được tiêm thuốc. Sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngừng tim và được chuyển đến phòng cấp cứu của một bệnh viện đại học nhưng không qua khỏi.

Hồ sơ cấp cứu khi đó được cho là ghi nhận thông tin phía phòng khám đã sử dụng thuốc gây tê cục bộ Articaine cho bà A tổng cộng 16 lần.

Articaine là thuốc gây tê cục bộ thường được sử dụng trong các thủ thuật nha khoa. Liều tối đa được khuyến cáo là 7 mg/kg thể trọng. Với bà A nặng 54 kg, liều tối đa vào khoảng 380 mg.

Tuy nhiên, tổng lượng Articaine được ghi nhận đã sử dụng cho bà A là 1.088 mg, tương đương gần 3 lần mức tối đa nói trên.

Gần đây, Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS) cũng được cho là đã đưa ra nhận định theo hướng nguyên nhân tử vong của bà A có khả năng liên quan đến phản ứng độc tính của Articaine, một loại thuốc gây tê cục bộ.

Tuy nhiên, phía phòng khám đưa ra cách giải thích khác về những gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Theo MBN, phòng khám cho rằng việc bà A đột ngột giơ tay sau khi được tiêm thuốc được xác định là phản xạ tự nhiên do thuốc gây tê cục bộ. Việc cố định hai tay bệnh nhân cũng nhằm ngăn ngừa các chấn thương thứ phát có thể xảy ra nếu bà bất ngờ cử động tay.

Nguồn: News1

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Tags

trụ implant

tử vong

người phụ nữ

thuốc gây tê

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