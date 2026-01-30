Tại các vùng nông thôn Trung Quốc, những lễ hội thể thao vui nhộn gắn liền với đời sống nông nghiệp luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng. Mới đây, tại huyện Majiang, thuộc Châu tự trị dân tộc Miêu và Động Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, một người phụ nữ đã khiến tất cả khán giả và cư dân mạng phải ngả mũ thán phục trước sức mạnh phi thường của mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Wen Fengqin, 31 tuổi, người được mệnh danh là "chuyên gia bắt lợn" của địa phương nhờ bảng thành tích đáng nể trong các cuộc thi tay không bắt lợn.

Theo thông tin từ các quan chức địa phương, những cuộc thi mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp này được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sân chơi cho người nông dân. Trong đó, phần thi bắt lợn luôn là hoạt động được đám đông yêu thích và mong chờ nhất, với các hạng mục thi đấu được chia riêng biệt cho phụ nữ và trẻ em.

Quy tắc của cuộc chơi rất đơn giản nhưng phần thưởng lại vô cùng thiết thực: bất kỳ người tham gia nào may mắn và đủ sức khỏe để tóm gọn được con vật sẽ được quyền mang nó về nhà như một chiến lợi phẩm.

Wen Fengqin đã trở thành một ngôi sao thực thụ trong các cuộc thi này. Chỉ tính riêng trong năm 2025, cô đã đăng ký tham gia tổng cộng 26 cuộc thi bắt lợn tại địa phương. Kết quả khiến ai nấy đều phải kinh ngạc: cô đã thành công bắt được 22 chú lợn.

Những "chiến lợi phẩm" của cô có kích thước rất đa dạng, với con nhỏ nhất nặng khoảng 25 kg và con lớn nhất lên tới 73 kg. Trong một đoạn video đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người xem có thể thấy rõ sự vượt trội của Wen.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, một nhóm phụ nữ cùng lao về phía chú lợn đang đứng giữa cánh đồng. Trong khi con vật hoảng loạn tìm đường tẩu thoát, Wen - nổi bật trong trang phục màu đỏ - đã bứt tốc lao lên phía trước. Bằng những động tác dứt khoát, cô nhanh chóng ghì chặt chú lợn đang vùng vẫy xuống đất, sau đó nhấc bổng nó lên và điềm tĩnh rời khỏi sân đấu trong tiếng reo hò vang dội của đám đông.

Chia sẻ với truyền thông vào ngày 28 tháng 12 năm 2025, Wen cho biết bí quyết thành công của cô không có gì quá bí ẩn, tất cả đều nằm ở tốc độ và sự quyết đoán. Cô giải thích tường tận về chiến thuật của mình: "Bạn phải thật nhanh. Hãy chạy ngay đến chỗ nó, ghì chặt nó xuống và tuyệt đối không được buông tay. Phải đợi cho đến khi con vật ngừng vùng vẫy, sau đó mới nhấc nó lên và mang về vạch đích. Đó là cách duy nhất để con lợn được tính là của bạn. Nếu bạn để nó tuột mất giữa chừng và chạy đi, nó sẽ trở thành cơ hội của người khác".

Sức mạnh và sự dẻo dai của Wen không phải tự nhiên mà có. Cô tiết lộ rằng ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã là một vận động viên xuất sắc. Wen từng tham gia và đạt thành tích cao trong các môn thể thao đòi hỏi thể lực tốt như bóng rổ và đẩy tạ, đồng thời cô cũng rất yêu thích chạy bộ và kéo co. Chính nền tảng thể lực sung mãn được rèn luyện từ thời niên thiếu đã giúp cô coi việc bắt những chú lợn nặng hàng chục ký là chuyện "không thành vấn đề".

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình "săn giải thưởng" của Wen là lần đối đầu với chú lợn nặng 73 kg. Đây là một thử thách thực sự khi cả một nhóm người đã phải mất tới nửa giờ đồng hồ để đuổi theo con vật khổng lồ này nhưng không thành. Cuối cùng, chính Wen là người đã tóm được nó. Cô hồi tưởng lại: "Con lợn quá nặng. Ban tổ chức thậm chí đã phải thay đổi luật, không yêu cầu chúng tôi phải mang nó về vạch đích mà chỉ cần nhấc nó lên khỏi mặt đất trong năm giây là được tính. Nhưng cuối cùng, tôi đã giữ nó trên tay trong hơn 20 giây".

Với 22 chú lợn bắt được trong năm nay, Wen Fengqin đã vô tình trở thành một người chăn nuôi lợn thực thụ. Ngoại trừ một vài con cô đã hào phóng đem tặng, phần lớn số lợn chiến thắng đều được cô đưa về nuôi trong chuồng của gia đình. Một số con đã được bán đi sau khi vỗ béo, nhưng hiện tại chuồng lợn nhà cô vẫn chật kín với 10 con lợn chưa xuất chuồng. Wen dự định trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cô sẽ mổ một con để làm món thịt hun khói truyền thống, dùng để chiêu đãi người thân và bạn bè, cùng họ thưởng thức thành quả ngọt ngào từ những "trận chiến" đầy kịch tính của mình.

Câu chuyện về người phụ nữ "thép" này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước sức mạnh và tinh thần của cô. Một cư dân mạng bình luận hóm hỉnh: "Cô ấy bắt đầu bằng việc đi thi bắt lợn cho vui và kết thúc bằng việc trở thành một chủ trang trại lợn thực thụ". Một người khác nhận xét sâu sắc hơn: "Cô ấy thực sự có bản lĩnh. Chiến thắng này không chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, bạn có thể thấy cô ấy sở hữu một tư duy chiến thuật và tinh thần thép".

Đức Khương