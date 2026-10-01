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Người phụ nữ SN 1978 trình báo đánh rơi túi xách chứa 56.000.000 đồng ở ngã 3 đường, công an cơ sở lập tức rà soát suốt 50km để xác minh

Minh Ánh
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Lực lượng công an cơ sở đã tích cực hỗ trợ người dân trong thời gian vừa qua.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, gần đây Công an các xã Thường Tín, Phúc Lộc và Công an phường Việt Hưng vừa kịp thời hỗ trợ người dân tìm lại tài sản thất lạc, giúp người cao tuổi đi lạc trở về với gia đình; cùng với đó, người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được để trao trả người đánh mất.

Kịp thời hỗ trợ người dân tìm lại tài sản

Khoảng 13h39 ngày 27/9/2026, chị P.T.N, sinh năm 1978, trú tại Ninh Bình, đánh rơi túi xách chứa khoảng 56,4 triệu đồng cùng một số tài sản khi đi qua khu vực ngã ba ga Thường Tín.

- Ảnh 1.

Chị N xúc động cám ơn Công an xã Thường Tín

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Thường Tín khẩn trương kiểm tra camera, xác minh thông tin dọc tuyến đường và xác định người nhặt được tài sản. Lực lượng Công an sau đó trực tiếp hỗ trợ chị N di chuyển gần 50 km để phối hợp xác minh, nhận lại toàn bộ tài sản.

- Ảnh 2.

Người thân đón cụ V.Q.V về nhà an toàn

Tối 28/9/2026, người dân phát hiện một cụ ông lớn tuổi đi lạc và đưa đến Công an xã Phúc Lộc nhờ hỗ trợ. Qua xác minh, cụ ông là V.Q.V., sinh năm 1943, trú tại phường Hoàn Kiếm. Công an xã đã chăm sóc, bảo đảm an toàn và khẩn trương xác minh thân nhân. Đến khoảng 0h ngày 29/9, người nhà đã đến đón cụ ông trở về.

Lan tỏa ý thức trách nhiệm vì cộng đồng

Ngày 30/9/2026, bà T.T.Q., sinh năm 1961, trú tại phường Việt Hưng, nhặt được một bao tải chứa nhiều hàng hóa trị giá khoảng 8 triệu đồng tại khu vực phố Bùi Thiện Ngộ - phố Lưu Khánh Đàm. Nhận thấy đây có thể là tài sản của người dân hoặc nhân viên giao hàng đánh rơi, bà đã chủ động mang đến Công an phường Việt Hưng để tìm chủ sở hữu.

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Bà T.T.Q. bàn giao tài sản tại CAP Việt Hưng

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Qua xác minh với đơn vị giao vận, Công an phường xác định số hàng hóa thuộc anh N.T.T., sinh năm 1995, nhân viên giao hàng. Toàn bộ tài sản sau đó được trao trả nguyên vẹn cho anh T.

Những việc làm kịp thời, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an cùng ý thức trách nhiệm của người dân đã góp phần lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, xây dựng những giá trị đẹp trong cộng đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội


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thường tín

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