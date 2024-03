Người phụ nữ phát hiện chiếc vali chứa 27 tỷ đồng của chồng quá cố nên cất đi, 4 năm sau bỗng bị cảnh sát bắt giữ: Ngân hàng tiết lộ 1 chi tiết khiến “tội thêm tội”

Đầu năm 2018, chồng của cô Trương (ẩn danh) ở Quảng Đông, Trung Quốc không may bị tai nạn ô tô và mất trên đường đi cấp cứu. Trước nỗi đau quá lớn, người phụ nữ này chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ nên ngày nào cũng đem di ảnh chồng ra xem.

Tháng 5/2018, khi cô Trương đang thu dọn đồ đạc của người chồng quá cố thì phát hiện một chiếc vali lạ màu đen ở trong phòng. Theo trí nhớ của người phụ nữ này, đó là chiếc vali mà chồng cô từng mang về sau 1 chuyến công tác, nói rằng trong đó chứa một số giấy tờ quan trọng của công ty và tạm cất ở nhà. Vì tò mò, cô Trương đã mở chiếc vali ra để xem bên trong có gì. Cảnh tượng sau đó khiến người phụ nữ này vô cùng kinh ngạc.

Theo 163.com, khi được mở ra, trong chiếc vali nói trên không có giấy tờ mà chứa đầy những xấp tiền giấy. Vì không rõ đó là loại tiền gì, cô Trương ngay lập tức liên hệ với một người bạn để hỏi thì nhận được câu trả lời rằng chúng là đô la Mỹ, nhưng là tiền giả.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tính toán của người phụ nữ này, trong chiếc vali tổng cộng có hơn 11.000 tờ tiền mệnh giá 100 USD (hơn 2,4 triệu đồng). Trước số tiền giả quá lớn này, cô Trương không biết tại sao người chồng của mình lại giấu ở nhà, lại vừa bối rối không biết xử lý chúng như thế nào. Cuối cùng vì không có đủ can đảm để giao nộp chúng cho cảnh sát Trung Quốc, cô quyết định cất tạm chúng trong chiếc tủ ở phòng ngủ để tìm cách tiêu thụ dần.



3 tháng sau đó, do chuyển nhà nên chiếc vali này được cô Trương vận chuyển từ Quảng Đông đến Tứ Xuyên và đặt tại nhà anh trai. Cho đến tháng 6/2022, khi người phụ nữ này đang tiếp tục chuyển chiếc vali chứa tiền giả này đi nơi khác để tiêu thụ thì bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.

Phía cảnh sát cho biết khi lái xe qua trạm kiểm soát, cô Trương có những biểu hiện khác lạ khiến họ chú ý đến. Qua đó, lệnh khám xét xe cũng được đưa ra và kết quả là họ phát hiện chiếc vali với số tiền khủng trong cốp xe.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, phía cảnh sát đã tiến hành bắt giữ cô Trương, đồng thời đưa số tiền trên đến ngân hàng gần nhất để xác minh. Phía ngân hàng cho biết rằng 11.398 tờ 100 USD do cô Trương nắm giữ đều là tiền giả, được quy đổi thành 7,6 triệu NDT (hơn 26 tỷ đồng). Qua thẩm tra, cô Trương sau đó cũng đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.



Theo điều 170, Khoản 1 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người cố ý vận chuyển tiền giả với số lượng đặc biệt lớn (trên 200.000 NDT tương đương 286 triệu đồng) sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân. Đồng thời bị phạt từ 50.000 - 500.000 NDT (từ 171 triệu - 1,7 tỷ đồng) hoặc bị tịch thu tài sản. Cuối cùng dưới vành móng ngựa, cô Trương bị kết án 11 năm tù và bị phạt 50.000 NDT cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau được những kẻ xấu sản xuất và lưu thông trên thị trường bằng những thủ đoạn rất tinh vi. Những hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Do đó, khi phát hiện tiền giả, người dân phải lập tức trình báo cảnh sát để có cách thức giải quyết phù hợp. Bên cạnh đó, người dân cũng nên nâng cao nhận thức, tránh để lòng tham chi phối rồi bị kẻ xấu lợi dụng và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(Theo 163.com)