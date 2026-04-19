Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu

Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng và phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP Hà Nội ngày 17/4 cho biết, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng khi tham làm nhiệm vụ online trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo đó, bà N (trú tại Hà Nội) có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu trên mạng. Sau đó có một tài khoản facebook nhắn tin giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia Nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”. Thực chất đây là nhóm giả mạo Công Ty Cổ Phần Con Cưng (chuyên bán hàng dành riêng cho trẻ em).

Nhóm lừa giả mạo Công ty Cổ phần Con cưng - Ảnh: Công an Hà Nội

Bà N đã nạp tiền để thực hiện các nhiệm vụ tăng doanh số hệ thống Con Cưng với lợi nhuận từ 30-50% trên số tiền đã đầu tư. Khi nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng. Nạn nhân đã nạp gần 1 tỷ đồng vào hệ thống nhưng khi rút tiền thì được thông báo phải tiếp tục nạp thêm tiền mới được giải ngân. Phát hiện mình bị lừa, bà N đã đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử giả mạo, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư.

Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ly kỳ vụ "xây nhầm" gần 50 căn nhà: Trước khi bị bắt, Lê Văn Hoàng từng kiện lại chủ đất
Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng khi mua đồ online cho cháu - Ảnh 3.Tạm giữ khẩn cấp tài xế Vi Văn Chung sau clip diễn xiếc trên cao tốc

Chung điều khiển xe máy biển số 37X5-0167 tạt đầu các ô tô đi cùng chiều tại khu vực quy định tốc độ phương tiện từ 60 - 100km.

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

