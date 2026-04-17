HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ khẩn cấp tài xế Vi Văn Chung sau clip diễn xiếc trên cao tốc

Trang Anh |

Chung điều khiển xe máy biển số 37X5-0167 tạt đầu các ô tô đi cùng chiều tại khu vực quy định tốc độ phương tiện từ 60 - 100km.

Ngày 17/4/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an phường Nếnh đang tạm giữ Vi Văn Chung (sinh năm 1993, đăng ký hộ khẩu thường trú Bản Liên Phương, xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đang tạm trú và ở tại tổ dân phố Giá, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, anh N. V.D. điều khiển ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang thì bị Vi Văn Chung đi xe máy mang biển số: 37X5-0167, có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, tạt đầu, cản trở không cho các xe ô tô lưu thông bình thường... Ngày 1/4, anh D. trình báo sự việc với Công an phường Nếnh.

Đồng thời, diễn biến vụ việc được ghi hình, đưa lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Đối tượng Chung - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nếnh đã tổ chức xác minh, triệu tập Vi Văn Chung đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Chung đã khai nhận hành vi của mình. Trưởng Công an phường Nếnh ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc được điều tra viên bố trí tại Công an phường Nếnh thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/3/2026, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi nguy hiểm tại Km 128+950, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (chiều Bắc Giang đi Hà Nội), bất chấp đây là tuyến đường cấm xe mô tô.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ba lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Nếnh đã khẩn trương phối hợp điều tra, xác minh.

Hình ảnh Chung đánh võng trên cao tốc

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 29/3/2026, sau khi uống rượu tại phòng trọ, đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều khu vực, không có mục đích cụ thể. Đến khoảng 14h cùng ngày, đối tượng điều khiển xe đi vào cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng, cản trở các phương tiện ô tô phía sau. Toàn bộ hành vi đã bị người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Bắt nữ giúp việc Công ty Sen Vàng Trần Thị Yến


Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

tài xế

đánh võng

cao tốc

Công an tỉnh Bắc Ninh

bắt khẩn cấp

Phòng Cảnh sát Hình sự

xã Quế Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

Hình ảnh khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, bắt "bà trùm" đứng sau nhiều công ty Lê Thị Thùy Trang

01:35
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại